Intiman a Vialidad Nacional a la reparación y mantenimiento integral del "Puente Blanco"

Gialluca afirmó que, la cara más peligrosa del Déficit Cero que aplica el Gobierno Nacional, sumado a la paralización de la obra pública, se traduce en la falta total del mantenimiento de la infraestructura vial nacional-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que la obsesión del Gobierno Nacional por el “Déficit Cero”, sumado a la paralización de la obra pública y el mantenimiento de la infraestructura básica de conectividad en todo el país ha originado una crisis de infraestructura vial que ha dejado de ser un problema focalizado en Formosa para transformarse en una emergencia de escala federal. A esto se le agrega la decisión de retener los fondos del impuesto a los combustibles y paralizar las obras de mantenimiento, con lo cual la red de rutas de todo el país muestra un estado de deterioro que compromete la seguridad de los ciudadanos. Ante esta asfixia presupuestaria, los administradores de vialidades provinciales de distintos distritos han comenzado a articular reuniones de urgencia para coordinar acciones conjuntas y denunciar el impacto sistémico de esta política de desentendimiento. El diagnóstico compartido por las autoridades viales de las provincias es unánime: el abandono de las trazas nacionales está transfiriendo un costo operativo y una presión de tránsito insostenible a las redes secundarias locales. Al no recibir las transferencias correspondientes y observar cómo los grandes corredores federales se vuelven intransitables, las administraciones provinciales se ven forzadas a cubrir baches logísticos con recursos propios que ya son escasos. La preocupación central de este frente de administradores radica en el riesgo extremo para la vida que supone circular por rutas en estado calamitoso. La falta de señalización, el bacheo inexistente y la ausencia de mantenimiento básico en las vías nacionales multiplican la siniestralidad vial, obligando a los conductores a realizar maniobras peligrosas o a saturar caminos provinciales que no fueron diseñados para el transporte de carga pesada. La justificación política basada en el mandato electoral choca frontalmente con la responsabilidad indelegable del Estado Nacional de garantizar la transitabilidad y la vida de quienes circulan por el territorio argentino. Estas reuniones de coordinación técnica y política pretenden visibilizar que la infraestructura vial es un sistema interconectado donde no existen soluciones aisladas. Si un nudo de la red nacional colapsa por falta de inversión, la tensión se traslada de inmediato a los hilos provinciales, generando un efecto dominó de roturas y logística encarecida. La retención de recursos específicos que los usuarios pagan cada vez que cargan combustible, mientras las rutas se desintegran, es vista por las provincias como una quiebra del pacto federal que pone en jaque la conectividad básica de la producción y de las personas. La estrategia de las provincias ahora apunta a formalizar un reclamo colectivo que exija la restitución de los flujos de inversión mínimos necesarios para frenar la degradación de las rutas. Sin una respuesta urgente que contemple la realidad de todas las jurisdicciones, continuamos desde el Organismo de la Constitución, con las acciones judiciales que seguramente determinarán responsabilidades civiles y penales por los incumplimientos de deberes de funcionarios públicos.

Puente Blanco: ante el reclamo de vecinos y transeúntes que utilizan diariamente la estructura del puente sobre el riacho Formosa, más conocido como -Puente Blanco-, Personal de la Defensoría del Pueblo llevó a cabo una serie de constataciones y tomas fotográficas, que muestran el gravísimo deterioro del mismo y que origina siniestros viales a diario, sobre todo en horarios en que es utilizado simultáneamente por vehículos de transporte de carga, de pasajeros, de particulares, motovehículos, bicicletas, transeúntes, en una estructura extremadamente angosta y que demanda la necesidad de que se garanticen condiciones seguras para el tránsito. Gialluca recordó que, a mediados del 2025 se anunció por parte de Autoridades del Distrito 22 de Vialidad Nacional Delegación Formosa la refacción y construcción de un doble puente en la zona, como así también la finalización de la Autovía de la Ruta Nacional Nº 11, entre otras obras, ninguna de las cuales se han iniciado, por lo que se intimó a Vialidad Nacional a que proceda a la reparación y mantenimiento integral de esta estructura vial, lo que será también demandado por ante la Justicia Federal.



