La Unidad Justicialista asiste a familias damnificadas en Las Lomitas

Ante la inacción del municipio local, el concejal Jorge Martínez Meza y militantes de la Unidad Justicialista encabezan operativos de emergencia para desobstruir canales y asistir a vecinos inundados en diversos barrios.

En el marco de las recientes precipitaciones que afectaron a la localidad de Las Lomitas, el concejal justicialista Jorge Martínez Meza se refirió a la crítica situación que atraviesan los vecinos, denunciando “una alarmante falta de mantenimiento en la infraestructura pluvial por parte del municipio”.

Señaló que “junto a quienes integran la Unidad Justicialista estamos colaborando con los vecinos para poder llevar una solución o, por lo menos, acompañarlos a recuperar sus cosas de las casas inundadas”.

Durante su recorrida por el barrio Emeta, detalló que “con los ladrilleros hicimos un canal para poder desagotar lo más pronto posible” y añadió que “en este barrio más o menos 30 a 35 personas estaban completamente bajo agua”.

A pesar de que los registros de lluvia no fueron extraordinarios, diversos sectores de la ciudad sufrieron anegamientos severos, y por esto el Concejal sostuvo que “nos encontramos con una catástrofe que no se condice con la cantidad de agua caída pero es consecuencia directa de canales obstruidos y una falta total de mantenimiento y presencia municipal”,

Ante esta emergencia, expuso que, desde su espacio político, se desplegó asistencia en los puntos más críticos para colaborar con los damnificados y sostuvo que “es una obligación como vecino y como funcionario estar presenta”, destacando que “en cada barrio nos hacen notar la ausencia del del intendente”, refiriéndose a Pablo Basualdo.



