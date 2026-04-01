Miers: “El presidente Milei está ensañado con las personas con discapacidad”

Cientos de personas con discapacidad, familiares y profesionales de la salud se movilizaron este miércoles 22 en distintos puntos de Argentina para rechazar un proyecto de ley impulsado por la gestión del presidente Javier Milei, que afectará las pensiones, además de que exigieron la aplicación de la Ley de Emergencia en el sector, aprobada el año pasado pero aún sin implementar.

En medio de cuestionamientos por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto que plantea una reforma profunda del sistema, con cambios que impactan tanto en el acceso a pensiones como en el funcionamiento de las prestaciones.

Esta iniciativa propone derogar artículos centrales de la Ley N° 27.793 e ingresó a la Cámara del Senado bajo el título “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, recibiendo duras críticas y descontento social.

Uno de los ejes principales del proyecto es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán volver a acreditar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.

“Esta acción busca retroceder más de 70 años de avance, así como invisibilizar y destruir por completo el tejido social, de salud, educativo y laboral de las personas con discapacidad”, afirmó el jefe de Educación Especial del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, Gustavo Miers.

Al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), criticó en ese sentido que “el presidente Milei está ensañado con las personas con discapacidad”.

En ese contexto, aludiendo a la nueva iniciativa libertaria, rechazó que “con el propósito de seguir con el robo, quieren hacer desaparecer el Nomenclador Nacional de las Prestaciones, encargado de regular el Sistema de Prestaciones, para dejarlo al libre mercado y así beneficiar a los privados”.

En contraste, marcó que en Formosa se desarrollan políticas que benefician a este sector de la sociedad: “Hay un Estado presente que lleva a la justicia social como bandera”.

Es así que la Educación Especial en la provincia “no se ve como un compartimento estanco, sino como un eje transversal que atraviesa los tres niveles obligatorios: Inicial, Primario y Secundario”.

Del mismo modo, destacó que “se trabaja de manera conjunta con la educación común, garantizando que el apoyo pedagógico llegue al estudiante integrado en su entorno natural”.

“Formosa cuida a las personas con discapacidad, gobierna con el pueblo adentro, cuidando a los comprovincianos en cada uno de sus aspectos a través de políticas públicas que no vulneren derechos, al contrario, los respeta”, cerró Miers.



