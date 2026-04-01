“Basualdo no tiene autoridad ética ni moral para hablar de peronismo y conducción”

Además, vinculó los ataques del exintendente contra la conducción provincial con un intento de desviar la atención sobre sus causas judiciales por desmontes ilegales y el daño social que generan los recortes nacionales en Formosa.

La diputada nacional de Unión por la Patria (UP) por Formosa, la doctora María Graciela Parola, se refirió a las declaraciones del actual legislador de La Libertad Avanza y exintendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo. La legisladora afirmó que el ahora referente libertario carece de legitimidad para opinar sobre la conducción del movimiento tras haber “traicionado al pueblo que lo votó”.

“Basualdo no tiene autoridad ética ni moral para hablar del peronismo ni de quienes nos conducen como espacio político; ha traicionado no solo al partido político por cual ha desarrollado su escueta carrera política sino que ha traicionado al pueblo que lo votó”, expresó Parola.

Y agregó que “su desempeño como intendente de Las Lomitas fue siempre por el Justicialismo y colgado de Gildo Insfrán, a quien hoy agrede y difama, solo porque a Él no le da la nafta para ser más que un empleado de los libertarios de Buenos Aires”.

Parola relató que los cuestionamientos del legislador libertario surgieron de manera desubicada durante una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, de la cual forma parte el diputado, “y en una total falta de respeto a los cooperativistas presentes, que iban a comentar la denigrante situación que están pasando con las políticas nacionales y alejándose totalmente del tema por el cual había sido citada la comisión, quiso utilizar el espacio para introducir sus inventos, mentiras y farsas”, expresó.

Para la legisladora nacional, el nerviosismo de Basualdo responde a que recientemente quedó al descubierto en sus accionares “non sanctos”, recordando que “en la última sesión, ante la cuestión de privilegio planteada por el diputado Luis Basterra, se dejó al descubierto un millonario embargo que ordenó la Justicia ante los desmontes ilegales cometidos por el exintendente de Las Lomitas”.

En este punto, Parola trazó un paralelismo con el senador Francisco Paoltroni, que “también tiene delirio por recorrer cuanto micrófono encuentre, no para proponer, no para construir sino solo para atacar al gobernador Gildo Insfrán”, sostuvo y aseguró que “ambos tienen la misma operatoria mediática; ¿casualidad? No creo, ¿complicidad? Seguramente”, afirmó tajante.

Además, subrayó que “en Formosa estamos en presencia de una oposición que se construye, en su gran mayoría, a partir de carroñeros y carroñeras que se las dan de políticos”.

Pero, consideró que “en realidad son un rejunte de gente que ha sido rechazada en reiteradas oportunidades por el pueblo a través de los votos, debiendo conformarse con lugares por la minoría que no satisfacen sus ansias de poder y que al ser tan mediocres en su accionar, sin que sus deslucidas gestiones redunden en beneficios para el pueblo, se conforman con colgarse de políticos de Buenos Aires, que además de tenerlos como felpudo, solo les dejan como estrategia atacar a Insfrán, porque de construir o proponer algo para los formoseños, nada”.

Lamentablemente, continúa la legisladora, “no existe debate político serio con esta gente, no solo en lo local tampoco ocurre a nivel nacional donde se ve un Gobierno nacional atosigado por causas de corrupción y denuncias cada vez mayores y más fuertes contra el presidente Javier Milei y sus funcionarios, y allí es donde aparecen estas figuras que ladran cualquier cosa para poder defender lo indefendible y distraer la opinión pública”.

Finalmente, Parola instó a los legisladores oficialistas a dejar de “inventar datos, insultar al gobernador Insfrán y su familia y ver fantasmas donde no los hay” y dar explicaciones sobre el ajuste que defienden como el recorte a jubilados y personas con discapacidad; el vaciamiento del CONICET, INTA, INTI y PAMI y la entrega de soberanía y los aumentos desmedidos en tarifas y alimentos.

Y enfatizó que “en particular Basualdo, otrora auto percibido justicialista, hoy se embandera en ideales que nada tienen que ver con lo que juraba defender hace no menos de dos años cuando fue re electo intendente, hoy cegado por la envidia y las malas decisiones que ha ido tomando, esperemos que, aunque sea honre la poca dignidad que le queda no faltando a la verdad ante los micrófonos porque los archivos y la memoria colectiva no perdonan, el pueblo tarde o temprano hace tronar el escarmiento”, concluyó.



