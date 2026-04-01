Charla sobre el abordaje integral de enfermedades reumáticas

Organizada por el Programa de Enfermedades Reumáticas e Inmunológicas del Ministerio de Desarrollo Humano, con la colaboración del servicio de Salud Mental del nosocomio, durante su desarrollo se destacó la importancia del diagnóstico oportuno y la adhesión de los pacientes al tratamiento.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante este miércoles 22, en la sala de espera del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, una charla informativa destinada a pacientes y la comunidad en general, en la que se habló del abordaje integral de las enfermedades reumáticas.

La actividad formó parte de la planificación anual del Programa de Enfermedades Reumáticas e Inmunológicas, que busca difundir en la población una información adecuada sobre las patologías autoinmunes mediante un trabajo interdisciplinario.

La jefa del programa, la doctora Catalina Gómez, especialista en clínica médica y reumatología, explicó que estos encuentros se realizan de manera articulada con distintos servicios del nosocomio.

“Anteriormente, en el mes de marzo, hicimos una muy linda charla sobre alimentación antiinflamatoria realizada junto al área de Nutrición y en esta oportunidad, el acompañamiento fue desde Salud Mental”, indicó.

Durante el encuentro de hoy, que tuvo carácter introductorio, se dio información detallada sobre el abordaje que hace el sistema público de salud provincial para atender este tipo de afecciones. Y se remarcó que, ante la aparición de los síntomas de alerta, es fundamental que el paciente acuda al primer nivel de atención para realizar las interconsultas pertinentes con clínica médica.

“Desde el primer nivel se debe realizar un chequeo general para descartar otras causas que no sean atribuibles al sistema inmune y así poder realizar la derivación oportuna al especialista reumatólogo”, señaló la doctora Gómez, subrayando el buen funcionamiento y articulación de los efectores de la red sanitaria provincial.

Asimismo, se aclaró que, si bien el dolor articular es un motivo de consulta frecuente, las enfermedades reumáticas pueden afectar diversos órganos internos, por lo que los síntomas no son exclusivamente articulares.

Salud Mental y adherencia

En esta jornada, el equipo de Salud Mental aportó herramientas clave para los pacientes que enfrentan diagnósticos de enfermedades crónicas. Al respecto, se propusieron una serie de consejos orientados, por un lado, a la aceptación de la patología y por otro, a la toma de conciencia sobre la importancia de sostener en el tiempo el tratamiento indicado.

“Se destacó que la salud mental es una prioridad para lograr una adherencia adecuada, evitando que la enfermedad se convierta en una limitación para la vida cotidiana del paciente”, expuso la profesional.

Para cerrar, hizo notar que “La charla se realizó con una amplia concurrencia y la verdad, fue muy enriquecedora porque fue muy interactiva”.

Atenciones y turnos

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se recordó a la comunidad que el consultorio del Programa de Enfermedades Reumáticas e Inmunológicas atiende en el Hospital Central los días lunes, martes y miércoles con turnos programados.

Además, acerca las atenciones al interior de la provincia mediante salidas mensuales del equipo del programa, disponiendo consultorios en los hospitales distritales de Las Lomitas, Laguna Blanca e Ibarreta.







