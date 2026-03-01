Más de 80 artistas formoseños participarán de la Cantata Fundacional por el 147° aniversario de Formosa

Entre ellos se encuentran músicos, bailarines y equipo técnico de la Subsecretaría de Cultura.

Como cada año, el próximo miércoles 7 de abril, en las inmediaciones del Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard”, ubicado sobre la avenida 25 de mayo y Belgrano, se llevará a cabo la tradicional Cantata Fundacional en el marco del 147° aniversario de la creación de Formosa que, en esta oportunidad, contará con la participación de más de 80 artistas formoseños de diversos rubros.

Así lo confirmó a AGENFOR, Graciela Marechal, a cargo de la Subsecretaría de Cultura, quien organiza este evento que confirmó la presencia de músicos, bailarines y equipo técnico de la cartera a pocas horas de su inicio.

“Queremos hacer un agradecimiento y mención especial a los músicos de la banda de La Policía, a cargo del comisario Villafañe; los músicos del Instituto Superior de Arte Alberto Albertazzi, a cargo del profesor Sergio Irala; y los músicos de la Subsecretaría de Cultura, a cargo del profesor Bruno Sánchez”, indicó.

Y agregó al cuerpo de baile dirigido por el profesor Julián Cárdenas y los profesionales de la danza convocados “especialmente en esta ocasión” a cargo de la dirección técnica, coreográfica y artística del profesor Fabián Cárcano y equipo.

“En realidad es mucha la gente que está trabajando detrás de esto y también los espacios en los que estuvimos trabajando, primero en el Teatro, por separado, y después se hace el ensamble musical y coreográfico y de baile en el Galpón C”, explicó.

Por último, la funcionaria reiteró la invitación para “el pueblo formoseño” que “se acerque a disfrutar de esta velada mágica y, sobre todo, a cantarle el cumpleaños feliz a Formosa”.

“Será una noche muy especial que viviremos con mucho entusiasmo, mucha responsabilidad y mucha pasión”, cerró.







