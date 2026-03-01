Nuevos aumentos de precios en las góndolas originados por la suba de los combustibles

Con la aprobación de la Ley Bases el Gobierno Nacional se ató las manos para intervenir en los aumentos de precios, fijando que la regla a respetar serían los valores del mercado, impidiendo así que pueda tomar medidas de fijación de precios, ya sea para combustibles o para el petróleo, lo que en otras épocas se conoció como el barril criollo, no obstante y contradictoriamente a través de YPF anunciaron que por 45 días los combustibles no aumentarán, congelando el precio de los mismos-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, en contacto con propietarios y responsables de supermercados, comercios minoristas y pymes locales, estas últimas afirmaron que desde el inicio de esta semana se producirán ajustes en productos de la Canasta Básica por efectos de la suba de los combustibles. En abril de 2026, el aumento del costo del transporte en Argentina, impulsado por una suba superior al 10% en el gasoil, genera un efecto cascada que eleva los precios de los alimentos en góndola hasta un 7,5%, siendo que el combustible representa cerca del 40% de los costos operativos logísticos. Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), el costo del transporte de cargas registró en marzo una suba del 10,15%, el nivel más alto en dos años, el gasoil ha experimentado una escalada, con precios que superan los $2.000 el litro, amenazando la rentabilidad de las empresas transportistas, produciendo que el costo del transporte se traslade rápidamente a productos como lácteos, harinas y subproductos como galletitas, tapas de empanadas y otros, aceites, carnes y alimentos de primera necesidad. En este contexto, el aumento de los precios de los combustibles, serán imposibles de disimular y a esto se le suma que en los últimos días hubo alzas en el polietileno de hasta 17%, en los envases de cartón de hasta 15% y en la urea de hasta 40% (utilizada principalmente en fertilizante, cosmética, dermatología, industria automotriz). El Índice de Costos del Transporte de Cargas elaborado por el Departamento de Estudios Tributarios Observatorio de Costos de la FADEEAC, informó que, en marzo pasado, se produjo una fuerte suba que superó por primera vez en muchos meses las dos cifras, alcanzando un 10,15%, de esta manera y con marzo cerrado, el acumulado durante el primer trimestre de 2026 trepó al 15%. La continua escalada en el precio del gasoil fue el motor de la suba, ya que representa aproximadamente el 35% de la estructura de costos, haciendo que el sector de transporte de cargas viva una situación crítica, ya que históricamente el litro de gasoil osciló entre 0,80 y 1,20 dólares, siendo que en la actualidad esa cifra se ubica 1,60 USD, posicionándose como uno de los valores más altos de la última década y como uno de los más elevados entre los países de la región. A la suba de los combustibles se le debe sumar también los incrementos de los peajes que registraron un alza del 8,26%, por lo que, la FADEEAC advirtió que si la dinámica de aumentos persiste, el sistema logístico podría enfrentar interrupciones, toda vez que, el transporte es la columna vertebral de la economía argentina, “ya que el 85% del mismo se realiza con camiones y cualquier fractura en su normal funcionamiento, impacta directamente en los precios de las góndolas y en la capacidad adquisitiva de los consumidores”.



