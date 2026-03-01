La ADE acompaña a emprendedores en la transformación digital

Será este jueves 9 y viernes 10 de abril, en el Galpon “G” a partir de las 09 horas.

Continúa abierta la inscripción para Pymes y emprendedores, centrada en la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial desarrolladas en el entorno de Google Labs, con el objetivo de fortalecer la productividad, la gestión y la creación de contenido en los negocios.

La propuesta se desarrollará en dos encuentros de carácter práctico. El primero estará enfocado en el uso de NotebookLM, una herramienta que permite analizar información, procesar documentos y generar síntesis estratégicas para la toma de decisiones.

El segundo encuentro abordará el uso de Mixboard y funcionalidades de inteligencia artificial integradas en Google Workspace, orientadas a la generación de contenidos visuales y a la optimización de tareas administrativas y creativas.

Esta iniciativa por parte del Gobierno de la Provincia a través de la Subsecretaria de Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) busca promover la utilización de tecnologías emergentes por parte del ecosistema emprendedor, facilitando el acceso a herramientas innovadoras que contribuyan a mejorar la competitividad y la eficiencia en la gestión.

Al finalizar la capacitación, los participantes contarán con conocimientos aplicables para integrar la inteligencia artificial en sus procesos de trabajo y potenciar el desarrollo de sus emprendimientos.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente link: https://forms.gle/6xHvFUzwvx9tU1TVA y para más información o consultas, pueden comunicarse vía WhatsApp al 3704329154 o a través de las redes oficiales de la Agencia de Desarrollo Empresarial.



