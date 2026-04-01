Los buscaban por diferentes ilícitos y terminaron presos en Tres Lagunas

• Las detenciones se concretaron en distintos procedimientos

Efectivos de la Subcomisaría Tres Lagunas aprehendieron a tres hombres involucrados en distintas causas judiciales, tras rápidas tareas investigativas en esa localidad.

El primer procedimiento se produjo tras la denuncia de una mujer de 50 años, quien manifestó que su hermano, en aparente estado de ebriedad, se presentó en su domicilio y la amenazó de muerte.

Ante esta situación, el personal policial realizó relevamientos en la zona y en pocas horas detuvieron al imputado.

Por otra parte, policías de la brigada de esa dependencia capturaron a un hombre de 28 años en el barrio Centro, imputado por el delito de “Desobediencia judicial en contexto de violencia intrafamiliar”.

A todo esto, en la mañana del martes último se concretó la aprehensión de otro sujeto de 45 años en el barrio 8 de Diciembre, sindicado como autor de los delitos de “Daño y lesiones en contexto de violencia de género”.

En todos los casos, se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la ciudad de Clorinda y los detenidos quedaron alojados en la dependencia policial.

Cabe destacar que las intervenciones se concretaron gracias al rápido accionar policial y la colaboración de vecinos, quienes aportaron información clave para lograr la detención de los involucrados, lo que reafirma el compromiso conjunto en la prevención y esclarecimiento de los ilícitos.