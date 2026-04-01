La Policía recuperó tres motocicletas

• Los procedimientos se realizaron en la localidad de Las Lomitas, Clorinda y esta ciudad

Integrantes de la fuerza provincial secuestraron tres motos de 110 cilindradas, que interesan en diferentes causas judiciales.

La primera intervención estuvo a cargo de la Dirección General Policía de Seguridad Vial-Delegación Clorinda, el martes último alrededor de las 09:30 horas, durante un operativo de identificación de personas implantado sobre la intersección de las avenidas Costanera y San Martín.

Allí, los policías interceptaron a un hombre que circulaba en una motocicleta sin dominio colocado, estableciéndose a través de la base de datos de la Dirección General de Informática Policial que el rodado registraba pedido de secuestro en una causa iniciada en 2025.

Por otra parte, efectivos de la Comisaría Las Lomitas iniciaron una investigación tras la denuncia de una mujer por la sustracción de su motocicleta desde una comunidad originaria.

A partir de las tareas de campo, ubicaron el rodado en un inmueble de una comunidad cercana, por lo que se solicitó una orden de allanamiento que arrojó resultados positivos, procediéndose al secuestro del motovehículo.

A todo esto, en las inmediaciones se hallaron partes plásticas del rodado, lo que dejó en evidencia que lo estaban desmantelando.

Por último, miembros de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno (UR-1) encontraron en una zona boscosa del barrio 25 de Mayo una moto sustraída del San Andrés II, además de una billetera con pertenencias del damnificado y la llave de encendido del rodado.

Al verificar los guarismos, se confirmó que se trataba del mismo que buscaban e identificaron a los presuntos autores.

En todos los casos, los rodados fueron secuestrados y trasladados a las dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Los involucrados fueron identificados y continúan las actuaciones para aprehenderlos.