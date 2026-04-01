Laguna Yema: Detuvieron a un hombre y secuestraron un arma de fuego

Fue en el marco de una causa por violencia de género

Uniformados de la Comisaría de Laguna Yema, dependiente de la Unidad Regional Seis, detuvieron a un hombre de 36 años por “Amenazas con el uso de arma de fuego y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género” y secuestraron un revólver calibre 38.

El hecho se originó a partir de la denuncia radicada por una mujer de 30 años, quien manifestó haber sido víctima de reiterados episodios de violencia por parte de su pareja, con quien mantiene una relación desde hace varios años e hijos en común.

Recordó que la situación más reciente ocurrió el martes último por la mañana, después de regresar de una consulta médica, cuando el hombre se alteró, la agredió y profirió amenazas de muerte tanto hacia ella como sus hijos.

Además, la denunciante expuso antecedentes de violencia física y psicológica, al punto que relató que hasta le impidió salir del domicilio durante varios días, bajo amenazas con un arma de fuego.

Tras tomar conocimiento del caso, el personal de la brigada investigativa desplegó tareas de campo que permitieron localizar al malviviente y aprehenderlo.

Durante el cacheo preventivo, los policías hallaron en su poder un revólver, secuestrado bajo las formalidades legales.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, notificado de su situación legal y alojado en una de las celdas, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas.

En tanto, la víctima fue asistida y resguardada junto a sus hijos, por personal de la Oficina de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar de la Policía provincial, donde fue asesorada en cuanto a las medidas cautelares.