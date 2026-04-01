Las Universidades Nacionales fijaron la fecha de la cuarta marcha federal

Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional, la comunidad universitaria profundiza el plan de lucha y prosigue desarrollando medidas de fuerza que afectarán el dictado de las clases en todo el país.

La comunidad universitaria definió la fecha para la cuarta marcha federal en contra del Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei. Será el próximo 12 de mayo e irán a la Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que en el interior harán lo propio en todas las plazas del país.

Así lo anunció la Federación Universitaria Argentina (FUA), en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, convocando a “la comunidad estudiantil, docente, no docente y a la sociedad” a sumarse a la manifestación.

Además, en la semana del 27 al 2 de mayo habrá paros de los docentes de las casas de estudios nacionales.

Estas medidas son en respuesta a la decisión de la gestión libertaria que, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, de presentar un recurso extraordinario federal a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

Al respecto, Milcíades Olmedo, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la UNaF (ATUNF), explicó que “esto es porque no hay respuesta por parte del Gobierno nacional por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya fue aprobada en dos oportunidades. Hacen oídos sordos”, fustigó.

“Lo que sí hacen es imponernos ciertos aumentos que van por debajo del índice de la inflación”, reprobó de manera contundente.

Es así que “el plan de lucha continúa en defensa de la Universidad pública”, enfatizó, advirtiendo que las instituciones de educación superior se encuentran en una grave crisis debido al desfinanciamiento concretado por la gestión libertaria, lo cual derivó en el desplome de los salarios docentes y no docentes, becas congeladas y gastos de funcionamiento en mínimos históricos. “Están llegando a un pico donde muchas ya no quieren abrir las Facultades porque el presupuesto no se actualiza”, denunció Olmedo.

Asimismo, consultado por la Universidad Nacional de Formosa, aseveró que “el Rectorado se ha identificado con la política del Gobierno nacional que perjudica a la gran mayoría del pueblo argentino, y en particular, castiga a la Universidad pública”.

En ese sentido, se hizo eco de la conflictiva situación que atraviesa la UNaF, con peleas internas por el manejo del comedor: “Hubo manifestaciones estudiantiles últimamente relacionadas con el Rectorado y funcionarios, lo que agrava mucho la situación”, recordando que “años anteriores, hicieron una inauguración con bombos y platillos” para inaugurar ese espacio, “pero nunca funcionó como tal”.

“Lo lamentable es que por las redes se ve que es una pelea de poderes entre un Decanato y el Rectorado, y eso puede traer consecuencias nefastas para la UNaF en el sentido judicial, donde el perjudicado es el estudiantado”, concluyó.



