Equipos de salud asisten a las familias anegadas por las intensas lluvias de los últimos días

Mediante un trabajo articulado y coordinado con otras instituciones del Gobierno de Formosa, a fin de resguardar la salud y el bienestar de la población, garantizando una respuesta inmediata, integral y sostenida frente a la emergencia hídrica.

Ante las abundantes y copiosas precipitaciones registradas en los últimos días, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) y los efectores sanitarios ubicados en distintos puntos de la provincia, está llevando a cabo un amplio despliegue para ofrecer atenciones y una asistencia integral a los vecinos afectados por este fenómeno meteorológico.

En este marco, los equipos de salud están realizando recorridas, visitando casa por casa, en los barrios y zonas anegadas. “En cada una de las localidades perjudicadas por las intensas lluvias, el ministro de la cartera sanitaria, el doctor Juan Carlos Atencia, dispuso el refuerzo de los equipos de salud para brindar asistencia inmediata a las familias que están atravesando esta situación”, señalaron desde el MDH.

A su vez, se indicó que además de la presencia en el territorio, los profesionales están en alerta y “atentos a cada emergencia que pueda presentarse, fortaleciendo la atención sanitaria en los lugares más comprometidos”.

También, se precisó que las familias están recibiendo por parte de los equipos de salud, atenciones médicas, acompañadas del control de signos vitales; seguimiento a los pacientes con enfermedades crónicas; y la entrega gratuita de medicamentos, repelentes, larvicidas, alcohol en gel y otros insumos.

Al respecto, la cartera sanitaria consideró que esa “es la respuesta inmediata que se está dando desde el sector de salud”, pero al mismo tiempo, los profesionales están brindando “contención, asistencia y acompañamiento”.

Asimismo, se informó que las mismas acciones efectuadas en los domicilios, se replican en los centros de evacuados, ya que el trabajo integral “forma parte de un seguimiento permanente que se da a las personas damnificadas que están en sus casas y a la vez, a las que están alojadas transitoriamente en los centros”.

También, se explicó que una vez superada la contingencia más urgente, desde salud se avanzará con acciones preventivas para evitar otras complicaciones sanitarias que suelen producirse con posterioridad a las lluvias, como la proliferación de mosquitos.

“Por eso, ya están previstas tareas de fumigación ambiental y control, junto con el refuerzo de la vacunación antigripal y otras tareas esenciales que se harán en las zonas afectadas”.

En ese sentido, se subrayó que una vez más, el accionar coordinado y articulado entre las diferentes instituciones del Gobierno de Formosa ante estas situaciones de emergencia “reafirman el rol de un Estado provincial presente que actúa de inmediato, de forma organizada y solidaria para dar una respuesta efectiva y eficaz a la comunidad”.



