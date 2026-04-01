Las Lomitas: Apresaron un hombre por maltrato animal

• Se realizó un allanamiento sobre la Ruta Provincial N° 28 y se secuestró un rifle calibre 22

Uniformados de la Comisaría Las Lomitas aprehendieron a un hombre, en el marco de una causa por maltrato y crueldad animal.

El hecho se originó el lunes último, alrededor de las 10:00 horas, cuando se denunció a un vecino por la muerte de un perro mediante el uso de un rifle calibre 22.

A raíz de la denuncia, se inició una causa judicial con intervención de las autoridades judiciales, solicitándose de manera paralela una orden de allanamiento para el domicilio del sospechoso, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 28 Norte, a unos 17 kilómetros de la localidad.

En la tarde del martes, cerca de las 15:30 horas, los efectivos de la dependencia y de la Delegación Policía Científica realizaron la requisa domiciliaria.

Como resultado del procedimiento, se secuestró un rifle calibre 22 y varios cartuchos, elementos de interés para la causa y la detención del imputado, todos trasladados hasta la unidad operativa y puestos a disposición de la Justicia provincial.