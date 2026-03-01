Las cuadrillas municipales trabajaron para proteger los barrios tras las lluvias intensas

Ante las precipitaciones que se descargaron sobre la ciudad durante la noche, la Municipalidad dispuso mantener desplegadas a las cuadrillas del Comando de Prevención y Emergencia y de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, atendiendo los puntos donde la intensidad de la lluvia en un corto período de tiempo puso a prueba el sistema de drenaje urbano.

Los equipos se distribuyeron en los sectores que presentaron mayor acumulación de agua, procediendo a la desobstrucción de bocas de tormenta, la limpieza de cunetas y sumideros y la apertura de canales para acelerar el escurrimiento en los barrios más comprometidos.

Se trabajó con limpieza de canales, tubos y cuneteo mecanizado, además de operativos con cooperativas en los barrios Eva Perón, República Argentina y 20 de Julio.

Las acciones también se realizaron en 7 de Mayo y Juan D. Perón, Urbanización Maradona, y en la zona de Estella Maris y Las Orquídeas, reforzando el mantenimiento integral para prevenir anegamientos y dar respuestas antes, durante y después de cada precipitación.

Que las precipitaciones se hayan concentrado en un lapso breve generó una exigencia mayor sobre el sistema de drenaje, porque el volumen de agua que cae en poco tiempo supera la capacidad de absorción de los desagües si no se interviene de inmediato. Los trabajos preventivos que la Municipalidad venía realizando en los días anteriores, con la limpieza de bocas de tormenta y cunetas ante los pronósticos de inestabilidad, permitieron que la infraestructura de drenaje respondiera mejor de lo que hubiera respondido sin esa intervención previa.

Los puntos intervenidos fueron normalizándose durante la mañana del martes y el escurrimiento se fue completando sin mayores consecuencias para los vecinos.

Ante cada evento climático las cuadrillas se despliegan de inmediato, con un protocolo que se activa en minutos. Las cuadrillas continúan durante la jornada del martes con el monitoreo de los puntos que fueron intervenidos y con tareas de limpieza y mantenimiento preventivo en los sectores que las lluvias dejaron más comprometidos, en el marco de los pronósticos que indican posibilidad de nuevas precipitaciones.



