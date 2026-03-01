Insensible e Indiferente

Hoy podríamos decir que la Argentina atraviesa un experimento social sin precedentes donde la frialdad de los números ha reemplazado el latido de la dignidad humana.

Por: Lic. en Comunicación Social y Periodismo Adrián Pérez

Bajo el estandarte de un equilibrio fiscal que se presenta como un fin en sí mismo, el plan libertario ha iniciado un retiro sistemático del Estado, dejando a la intemperie a los sectores que más necesitan de su protección.

"El desmantelamiento de las políticas de contención social no se debe a una necesidad de eficiencia administrativa. Es una decisión política de abandono muy alejada de la que se promueve y sostiene por el Gobierno de Formosa con un Estado presente."

Es más que claro: la administración central busca sostener un superávit ficticio a costa de la salud y la subsistencia de millones de argentinos, destruyendo el tejido social que históricamente ha sostenido a la nación en sus crisis más profundas.

Uno de los golpes más devastadores es la agonía del Plan Remediar. Este programa, que trascendió banderas políticas para garantizar medicamentos a 20 millones de personas sin obra social, ha sido vaciado.

De 79 presentaciones médicas vitales, la actual gestión ha decidido cubrir solo tres, ignorando que una infección no tratada o una enfermedad crónica sin medicación no entienden de teorías económicas.

Un Estado que te da la espalda

Mientras los gobiernos anteriores, con sus aciertos y errores, mantenían un Estado presente que servía de escudo para los humildes, el actual gobierno elige la retirada.

Al eliminar programas como "Volver al Trabajo", se condena a 900.000 ciudadanos a la incertidumbre. No es una reforma laboral; es la desarticulación del futuro para quienes ya no tienen nada que perder, forzándolos a la exclusión absoluta.

El argumento de la "austeridad" se desmorona cuando se analiza el impacto indirecto. Al quitar subsidios y asistencia, se seca el consumo en los comercios de barrio y ferias populares.

En provincias como Salta, el efecto dominó golpea a miles que ni siquiera eran beneficiarios directos. El equilibrio fiscal es mentiroso porque no contabiliza el costo humano ni la caída de la recaudación por el enfriamiento económico.

Silencio y vacío institucional

El desfinanciamiento del sistema de salud y el alejamiento de organismos internacionales como la OMS marcan un peligroso aislamiento. Un país que renuncia a la salud pública renuncia a su soberanía.

Aquellos que militan estas medidas desde la comodidad de la teoría ignoran el dolor de las salas de espera vacías de insumos, pero llenas de desesperanza, donde el Estado ya no llega ni para consolar.

Ante este escenario de crueldad planificada, la respuesta social no se ha hecho esperar. En esta jornada, más de 85 organizaciones han comprendido que lo que está en juego es el derecho a la vida misma.

La lucha en las calles es hoy la última frontera contra un modelo que parece considerar a los vulnerables como un excedente presupuestario. La historia juzgará a quienes, teniendo el poder de proteger, eligieron el abandono.

¿Y ustedes qué opinan? ¿Seremos capaces de frenar este desmantelamiento antes de que el daño al sistema de salud sea irreversible?







