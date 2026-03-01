Laguna Blanca: Recuperaron varios objetos sustraídos

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Hurto”

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca secuestraron ventanas, celosías de algarrobo, un lavatorio de cerámica, alargues y varillas de hierro.

El procedimiento se concretó este domingo, cuando el personal de la brigada investigaba el hurto de varios elementos de una vivienda de la zona céntrica de esa localidad.

Mediante la colaboración de los vecinos, se identificó al presunto autor, que ya estaba detenido por otro hecho, razón por la cual se lo notificó de la nueva causa, y permanece a disposición de la Justicia provincial.

Después se secuestraron y trasladaron las ventanas, celosías de algarrobo, un lavatorio de cerámica, alargues, varillas de hierro y varios alargues.