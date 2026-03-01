El Colorado: Se identificaron a más de un centenar de personas y similar cantidad de vehículos

• Fue durante un despliegue conjunto

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas, en forma conjunta con personal de la Delegación El Colorado y la Dirección de Seguridad Vial, desarrollaron un amplio operativo de control vehicular e identificación selectiva de personas en el puesto policial “Puente Libertad”, ubicado en El Colorado.

El operativo se extendió desde las 20:00 horas del sábado hasta las 12:00 del domingo último, según los lineamientos dispuestos por la Jefatura de la Dirección General de Drogas Peligrosas, en ese punto estratégico de entrada y salida.

Durante el despliegue, se realizaron controles de vehículos particulares, transportes de pasajeros y cargas, además de la identificación selectiva de personas, con el apoyo del can detector de narcóticos, lo que permitió reforzar las tareas preventivas en el marco de las leyes 23.737 de estupefacientes y la 22.415 del Código Aduanero.

Como resultado del operativo, se identificaron a unas 120 personas, la verificación de 105 automotores y dos motocicletas, de los cuales se labraron dos actas de infracción por alcohotest positivo.

Todos los datos recabados fueron consultados en el sistema informático oficial, sin que se registren resultados negativos en cuanto a pedidos de captura y secuestro de rodados.

A todo esto, se destacó el impacto positivo generado por la marcada presencia policial en la zona porque permitió fortalecer la prevención y la seguridad pública.



