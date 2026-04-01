LAFORMED realizó una nueva entrega de protectores solares

Este martes 7 de abril, a las 9 horas, en el marco del Plan Provincial de Prevención de Cáncer de Piel del Ministerio de Desarrollo Humano, la empresa LAFORMED, concretó la segunda entrega de protectores solares de producción propia.

Al respecto, el presidente de LAFORMED, doctor Rodrigo Gómez, explicó que esta nueva provisión de este elemento esencial para el cuidado de la piel, se da a partir de un compromiso asumido por la empresa con el mencionado Programa.

“Entendemos que la prevención es una herramienta muy positiva para asegurarnos también el acceso al producto de nuestros vecinos, de la ciudadanía en general. Y logrando así la eficiencia y eficacia de una política pública llevada a cabo por la provincia de Formosa, que realmente es muy importante y que claramente se ve un Estado presente en un sistema de salud cada vez más equitativo”, sostuvo.

En ese sentido, el referente detalló que se entregaron dos mil potes de protectores solares y, recordó, que la primera provisión se llevó a cabo a principio de año, garantizando que harán lo propio durante todo el 2026.

“Nosotros los entregamos al Programa y ellos luego los reparten a través de su sistema interno de distribución, que consiste también la atención médica de los pacientes. Va a haber capacitaciones también en cuanto a la utilización y forma de aplicación del producto. Es un Programa que integra muchas cosas, por eso lo vemos como muy positivo”, explicó.

En cuanto a la producción de los mismos, Gómez señaló que “nos llevó mucho trabajo dentro de la empresa” ya que “comenzó con un desarrollo de producto, pruebas y diferentes etapas para su desarrollo en sí”.

“Enviamos y nos pusimos contacto con un laboratorio en Brasil, quien nos hace el control de calidad del producto final. Fueron resultados muy positivos, lo que nos permitió generar esta producción en la escala industrial”, añadió.

En ese sentido, el primer destinatario del producto es dicho Programa porque “vemos que llega realmente a la gente” y, de esta manera, consideró, “estamos rompiendo esta barrera de la accesibilidad del producto” ya que “por un tema de costos, de precios, de mercado, imposibilita muchísimo el acceso al mismo”.

“Hace unos días atrás hicimos una entrega al PAIPPA. Este producto llega a los paipperos, productores primarios, que realmente son personas que le va a hacer un impacto muy positivo contar con este producto en su día a día”, señaló.

Otras producciones

En ese marco, el Presidente de la empresa se refirió a la producción de otros elementos como repelentes y larvicidas y dijo que la misma continúa con normalidad.

“Paralelamente a la producción de lo que es el producto solar, la empresa sí continúa con la producción de sus distintos productos, que tiene que ver un poco con la campaña de prevención del dengue, que se lleva adelante durante todo el año”, señaló.

Y profundizó: “El secreto de esta campaña tan positiva para nosotros, donde el Gobierno de la Provincia tomó la decisión, en su momento, de que sea una campaña que se lleva adelante durante todo el año. Entonces, los resultados positivos se ven. Y tiene que ver también con la capacidad productiva que tiene la empresa”.

Porque, expuso Gómez, no es sólo la producción de repelente personal sino también larvicida e insecticida y esto, aseveró, “impulsa el crecimiento y el desarrollo tecnológico de la provincia, por sobre todas las cosas”.

Por último, habló sobre la producción de medicamentos de uso cotidiano dentro del sistema de salud público que posiciona a Formosa como una de las pocas que tiene soberanía en ese sentido lo que catalogó como “un orgullo”.

“Y también marca la decisión del Gobierno de la Provincia, a través de la empresa, de generar la producción de estos medicamentos y la distribución; y es realmente asegurar que ese medicamento llegue a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos”, manifestó.

Al mismo tiempo que concluyó: “Tenemos un sistema de salud muy equitativo donde las personas pueden atenderse; y que, sumándole a eso un medicamento y un buen tratamiento, son personas que no llegan a una instancia de internación. Es muy positivo para nosotros, el sistema de salud y las familias que no sufren esa etapa”.



