El Camping Municipal de Pastoril motoriza la actividad económica local

Renzo Parra, presidente de la Comisión de Fomento de Colonia Pastoril, se refirió a cómo fue el movimiento en su localidad que tiene como uno de los principales atractivos al Camping Municipal. Según indicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), en el fin de semana largo por la Semana Santa recibieron a muchos visitantes hasta de la República del Paraguay.

A la vez, manifestó que también esto fue aprovechado por los pastorileños para ofrecer comidas típicas, como por ejemplo, torta parrilla, pastelitos, sopa paraguaya, chipa. “Eso nos llena de orgullo y satisfacción”, subrayó.

Después describió que este espacio es ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre como está rodeado el camping por un entorno natural abundante y está junto al riacho Monte Lindo.

También cuenta con parrilleros, baños, servicio de wifi, una zona de acampe y un sendero denominado mitológico. Este tiene de una extensión de más de tres kilómetros. Allí las personas durante su recorrida se encuentran con figuras y la descripción de los mitos populares de nuestra zona.

Ese trabajo, que fue hecho por una escuela secundaria, invitó a las personas a conocerlo, enfatizando que “pueden visitarlo los días que quieran, abierto de lunes a lunes, totalmente gratuito”.

Por último, se refirió a la nueva barrera de contención en el pueblo, “que ha construido el Gobierno de Formosa, y donde se ha hecho una especie de paseo costero” en el que también, añadió, “hay proyectos para poder iluminarlo”.

La finalidad de esto es brindarles “más comodidades” a las personas que lo recorran, cerró.















