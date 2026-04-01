El centro de salud María Luisa Espinoza acentúa la vacunación en las personas de riesgo

Priorizando a pacientes con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores, el sistema público de salud provincial acerca las vacunas a quienes más lo necesitan.

Mediante la implementación de distintas acciones planificadas, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), hace llegar a la población las distintas vacunas que se encuentran incorporadas al Calendario Nacional de Inmunizaciones, consideradas como herramientas clave para la prevención de numerosas enfermedades.

En ese marco, el centro de salud María Luisa Espinoza del barrio Juan Domingo Perón de la ciudad capital, está realizando visitas a los domicilios de los vecinos que se encuentran en los grupos de riesgo con el objetivo de facilitarles el acceso a la vacunación antigripal, como también a otras vacunas.

“El equipo de vacunación se acerca hasta los domicilios de los pacientes que tienen alguna discapacidad, también de los que tienen problemas de movilidad o están postrados o, por ejemplo, de los adultos mayores que tienen dificultades para trasladarse hasta el nosocomio, para aplicarles las vacunas que necesiten”, comentó la directora del efector sanitario, la doctora Ana Bucchi

Precisó, que la inmunización está centrada actualmente en la Campaña Antigripal iniciada este año en el mes de marzo para que antes que lleguen los días más fríos del año “podamos vacunar a la mayor cantidad posible de personas que están en algunos de los grupos de riesgo para que puedan quedar protegidos frente a la gripe”.

No obstante, aclaró que los vacunadores amplían el trabajo con la aplicación de otras vacunas “según lo que está indicado para cada paciente, ya sea por la edad o por las condiciones específicas de salud que presenta con la finalidad de que tengan todos sus esquemas de vacunación completos”.

Entre algunas de las otras vacunas, mencionó “la antineumocócica y cualquier otra que pidan y que deban colocarse porque así está indicada” y agregó que “de paso, también se revisa los carnets de vacunación de los familiares del paciente y del mismo modo, se les brindan las dosis de vacunas que le faltan para estar al día”.

Bucchi informó que dicha tarea se efectúa habitualmente y que “forma parte de las actividades que el centro de salud María Luisa Espinoza brinda a la comunidad”.

“A veces, se hacen todos los días y otras un poco más espaciado, según los requerimientos, porque en ocasiones son los mismos vecinos los que concurren a hacer el pedido de vacunación para su familiar o también se tiene registrados a los que son pacientes, ya que aquí reciben sus atenciones y controles” expuso al cerrar.



