La Policía secuestró cerca de seis kilos de marihuana en zona Ribereña

• El procedimiento se concretó a la vera del ex Motel Costa Azul

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas secuestraron una bolsa arpillera que contenía una cantidad cercana a los seis kilos de marihuana, de la que se pueden obtener más de 17.800 dosis para el consumo.

El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 20:00 horas, cuando el personal realizaba trabajos de investigación en las inmediaciones del ex Motel Costa Azul, por la avenida Ribereña de la ciudad de Formosa.

Allí los investigadores observaron a un sujeto sobre una motocicleta Honda Wave, con las luces apagadas, que encendió el rodado y se dio a la fuga al percatarse de la presencia policial.

Durante su huida, abandonó un bulto, que resultó ser una bolsa arpillera que tenía en su interior seis paquetes sellados, que contenían la mencionada droga, dándose inmediata intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional del fuero contra el Narcocrimen.

A todo esto, siguen las averiguaciones para dar con el sujeto que escapó en la motocicleta.