Capturaron a un hombre en pleno robo y recuperaron una motocicleta

• La presencia policial es una constante, en medio de una comunicación directa con los vecinos

Uniformados de la Comisaría Ingeniero Juárez y del Comando Radioeléctrico llevaron adelante dos intervenciones: en una detuvieron a un sujeto que ingresó a una vivienda para robar y en la otra recuperaron una moto sustraída pocas horas antes.

El primer hecho ocurrió el mediodía del miércoles último, cuando se tomó conocimiento de un robo en progreso en una casa del barrio Virgen del Carmen de la mencionada localidad.

En el lugar, los uniformados sorprendieron a un hombre dentro del inmueble, quien había ingresado tras forzar una puerta.

La propietaria comentó que el sujeto la agredió físicamente y la amenazó de muerte, por lo que fue rápidamente reducido y trasladado hasta la dependencia policial, donde quedó detenido en una causa por “Robo, lesiones y amenazas”, a disposición de la Justicia provincial.

El otro procedimiento tuvo lugar también el miércoles último, alrededor de las 19:50 horas, tras la denuncia de la sustracción de una motocicleta Siam, modelo QU de 110 cilindradas.

De inmediato, se desplegó un dispositivo masivo con la participación de todo el personal policial, bajo la supervisión de las autoridades de la Unidad Regional Seis (UR-6).

La rápida intervención y el trabajo coordinado permitieron, minutos después, encontrar el rodado abandonado en un sector conocido como “La Laguna”, que fue secuestrado y trasladado hasta la dependencia policial para ser restituido a su propietario.







