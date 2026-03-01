Hallaron el cuerpo de un hombre en el canal de agua, sobre Ruta Nacional 86

• La víctima fue identificada como Silvio Monge, de 56 años

Efectivos de la fuerza provincial encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, en el canal de agua de la colonia La Primavera, sobre la Ruta Nacional 86, en el sector conocido como Costa Alegre.

Alrededor de las 17:00 horas de este jueves, el personal policial tomó conocimiento de la presencia de un ahogado en el canal de agua.

De inmediato los policías concurrieron al lugar, constataron la situación y el personal de salud confirmó que el hombre no tenía signos vitales.

Luego se informó el caso a la jueza de Instrucción y Correccional N° 2, la Dra. Mariela Isabel Portales, de la Segunda Circunscripción Judicial, quien ordenó las actuaciones a seguir.

Se trabajó en el lugar con personal de la Unidad Especial La Primavera conformada por efectivos de la policía provincial y de Gendarmería Nacional, sumándose a ellos la Delegación Policía Científica y los integrantes del Destacamento de Bomberos trasladaron el cuerpo hasta la morgue de la ciudad de Clorinda.

La víctima fue identificada como Silvio Monge, de 56 años; mientras que el médico forense informó que la causal de la muerte permanece en investigación judicial,

A todo esto, el cuerpo fue entregado a sus familiares para las exequias.