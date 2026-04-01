Detuvieron a tres hombres por distintos hechos delictivos

• También secuestraron una bicicleta, ruedas y se trabaja en poder recuperar otros objetos

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini detuvieron a tres individuos, en el marco de distintas investigaciones por hechos de “Hurto”, y encontraron parte de lo sustraído.

Los procedimientos se concretaron entre el lunes y martes último, en diferentes sectores de la ciudad capital.

En el primero de los casos, un hombre de 79 años denunció la sustracción de una bicicleta y dos ruedas del interior de su vivienda, en el barrio Illia.

Tras las rápidas tareas de campo, los investigadores aprehendieron a dos sujetos en distintos puntos de la ciudad, quienes tenían en su poder los bienes denunciados.

Ambos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial.

Por otra parte, detuvieron al presunto autor de un caso de hurto perpetrado en un kiosco del barrio Divino Niño, quien habría aprovechado una abertura del local para ingresar y llevarse varios elementos, todo registrado por las cámaras de seguridad.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia; mientras que los objetos recuperados permanecen secuestrados a los fines judiciales.