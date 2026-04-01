La Policía recuperó dos motocicletas robadas

• Una fue abandonada por sospechosos y otra oculta entre la vegetación

Uniformados de la fuerza policial recuperaron dos motocicletas denunciadas como sustraídas, en el marco de operativos preventivos y tareas investigativas desplegadas en zonas rurales de Lote Ocho y María Cristina.

La primera intervención se concretó el lunes último, cerca de las 21:30 horas, durante recorridas de seguridad ciudadana realizadas por personal del Destacamento Lote Ocho, que sorprendió a tres hombres con una motocicleta de 110 cilindradas por una senda boscosa.

Al advertir la presencia policial, los sujetos abandonaron el rodado y huyeron hacia una zona de difícil acceso.

Tras la verificación, se constató que se trataba de una motocicleta marca Kento, con pedido de secuestro vigente en una causa de “Hurto”, ocurrida días atrás en la localidad de María Cristina.

La segunda intervención se produjo ese mismo día, cuando los efectivos de la Subcomisaría María Cristina rastrillaban la zona ribereña cercana a la comunidad originaria San Miguel.

Durante el operativo, hallaron otra motocicleta oculta entre malezas, cubierta con ramas y palos, presumiblemente para evitar su detección.

Luego de verificar los guarismos, se confirmó que el rodado también registraba pedido de secuestro en la causa investigada.

Ambos vehículos fueron secuestrados en presencia de testigos y trasladados a las dependencias policiales, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial.

A todo esto, la investigación sigue para identificar a los responsables de los ilícitos.