Formosa en megaoperativo internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes

• Fue en el marco del Operativo denominado "Aliados por la Infancia VI", del cual participaron 16 países. En la argentina fueron 68 los objetivos distribuidos en 17 provincias y CABA.

En la mañana de este martes, en el marco de una operación internacional orientada a combatir uno de los delitos más graves y sensibles de la criminalidad digital, efectivos de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales de la Policía de la Provincia de Formosa realizaron un allanamiento en el barrio Independencia de esta ciudad, que culminó con el secuestro de una importante cantidad de dispositivos electrónicos y la detención de un hombre mayor de edad.

El procedimiento formó parte de la operación internacional “Aliados por la Infancia VI”, una acción coordinada contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, con intervención de 16 países. En la República Argentina, el despliegue alcanzó 68 objetivos distribuidos en 17 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que evidencia la magnitud del trabajo conjunto contra este tipo de delitos.

La orden de allanamiento fue librada por el Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial, en el marco de una causa por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, prevista en el artículo 128, primer párrafo, del Código Penal Argentino.

Durante la requisa realizada en un inmueble ubicado sobre calle Córdoba al 500, los investigadores secuestraron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos discos rígidos, CPU, notebook, tablet, teléfono celular, pendrive, tarjeta de memoria, soportes ópticos, módems y routers.

Los dispositivos secuestrados serán sometidos a las pericias correspondientes, teniendo en cuenta que, en este tipo de investigaciones, los rastros digitales resultan fundamentales para determinar la existencia de material ilícito, su posible almacenamiento, distribución y eventuales conexiones con otros objetivos investigados.

El procedimiento contó con la participación de personal del Ministerio Público Fiscal, efectivos de la División Investigación Cibercrimen y personal especializado de la Dirección Policía Científica, que tuvo a su cargo el resguardo técnico y traslado de los elementos secuestrados.

Una vez informado el resultado de la medida al juez interviniente, se dispuso la detención de un hombre de 51 años, quien fue trasladado hasta sede policial para continuar con las diligencias legales correspondientes.

Desde la institución policial se destacó la importancia de este tipo de intervenciones, que demandan investigación especializada, cooperación judicial, preservación de evidencia digital y articulación internacional, frente a delitos que vulneran gravemente los derechos de niñas, niños y adolescentes.