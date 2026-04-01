Solicitan se evalúe prórroga del pago de facturas eléctricas en zonas afectadas por lluvias





En consideración a las graves consecuencias que dejaron los últimos fenómenos climáticos que originaron que barrios completos de diversas Localidades del Interior Provincial se inundaran, usuarios residenciales, algunos comercios y otros titulares de pymes, deben enfrentar en la actualidad, “gastos extraordinarios, no previstos y es aquí donde reside el requerimiento de prorroga en el pago de las facturas de Refsa, teniendo en cuenta los Confiscatorios incrementos tarifarios aplicados por el Gobierno Nacional, contrarían a la propia CSJN, quien ha establecido que los mismos deben ser Justos y Razonables-Desde la -Dirección de Servicios Públicos- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se impulsó el planteo efectuado tanto por usuarios residenciales, comerciales y pymes, de distintas Localidades del Interior Provincial que se vieron gravemente afectadas por las últimas precipitaciones que se produjeron, las cuales en Ibarreta, en pocas horas, el lunes 20 del corriente mes y año, cayeron aproximadamente 250 mm, por lo cual, las redes de drenaje primarias, secundarias y troncales, se vieron totalmente colmatadas, ingresando el agua a las viviendas de diferentes barrios, ocasionando daños y perjuicios en los bienes patrimonio de cada familia. Igual situación se vivió también en Estanislao del Campo, Subteniente Perín, Comandante Fontana, Belgrano, Palo Santo, Pirané, El Espinillo y Misión Tacaaglé que se encuentran dentro de la franja de mayor afectación; en tanto que la semana pasada hubo también importantes precipitaciones en la zona oeste, en Localidades como Laguna Yema y Los Chiriguanos, además de Colonias Aledañas; quienes requirieron al Organismo de la Constitución que se solicite a la Empresa Refsa S.A. Servicios Eléctricos “se evalúe la alternativa de otorgar una prorroga sin suspensión del servicio para el pago de las facturas, tanto a favor de usuarios residenciales y comerciales que se vieron afectados por este hecho extraordinario”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el planteo se efectuó por ante el Presidente de la Empresa Refsa, Ing. Fernando De Vido, y ahora quedamos a la espera de su resolución, entendiendo que la alternativa planteada constituye un auxilio o ayuda del Estado Provincial a centenares de familias perjudicadas por las inclemencias climáticas del fenómeno de “El Niño”, que de establecerse, se requerirán seguramente, la acreditación de algunos extremos que serán oportunamente dados a conocer por las Autoridades Competentes. Fundamentó el planteo el Funcionario Provincial en que, en los últimos tres años, los precios de la generación y el transporte de la energía aumentaron 8000% por decisión del Gobierno de Javier Milei, (2000% generación y 6000% el transporte). Estos incrementos irracionales, repercuten directamente en las facturas que abonan los usuarios, no los fija REFSA ni ninguna de las distribuidoras provinciales, sino la Secretaría de Energía de la Nación. A su vez, añadió que, este impacto no es uniforme, pues Formosa figura entre las Provincias que menos actualizaron sus tarifas en lo que respecta al VAD (Valor Agregado de Distribución) y donde no se cobra ningún impuesto provincial ni tasa municipal, salvo el IVA que es un tributo nacional, pero esto no significa que las familias formoseñas no hayan sentido en sus bolsillos, por un lado, el incremento desmedido del Gobierno Nacional en el precio de Generación y Transporte, a lo que se le suma, la eliminación de subsidios en todo el País. Cuando Javier Milei asumió la Presidencia en diciembre de 2023, los argentinos pagaban el 40% del costo real de la energía que consumían. El resto lo financiaba el Estado. Dos años después, según un estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), el precio de la luz acumuló un aumento del 597%, más del triple que la inflación y los salarios registrados. El Secretaría de Coordinación de Energía y Minería de Nación, Lic. Daniel Cristian González Casartelli, lo defendió con números ante el Congreso Nacional señalando, "Es un cambio de paradigma en los números fiscales". Desde enero de 2026 entró en vigencia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que eliminó la segmentación en tres niveles de ingreso y estableció solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, fijándose topes e los consumos que hace que el 99% de las familias formoseñas tengan que pagar una tarifa plena sin ningún tipo de beneficio, pues la Secretaria de Energía, “realiza los Cuadros Tarifarios y el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, sin tener en cuenta las realidades climáticas del Norte Argentino y menos aún, las económicas y sociales”.