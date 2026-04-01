La Policía investiga la muerte de una niña de dos años

Se allanó una casa del barrio 500 Viviendas y se detuvo a los responsables del cuidado de la pequeña

Efectivos de la Comisaría Territorios Nacionales intervinieron en un hecho donde una menor de 2 años ingresó sin signos vitales al Centro de Salud “Juan Pablo II”, iniciándose actuaciones judiciales para establecer las causales del fallecimiento.

El procedimiento se registró el lunes último al mediodía, cuando personal de salud informó la situación y los uniformados acudieron de inmediato, resguardaron la escena y comenzaron con las diligencias de rigor.

Luego se dio intervención a la jueza de turno, quien dispuso las medidas procesales, entre ellas el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

En el marco investigativo, se allanó la casa ubicada en la manzana 14 del barrio 500 viviendas, donde se procedió al secuestro de una moto Yamaha Cryton, una riñonera, teléfonos celulares y documentaciones.

Por el hecho, se procedió a la aprehensión de un hombre de 47 años y una mujer 48 años, quienes serían responsables del cuidado de la pequeña, razón por la cual ambos quedaron involucrados en la causa judicial en etapa investigativa, con intervención de la Justicia provincial.



