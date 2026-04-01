La Policía esclareció un caso de robo en cuestión de horas

• Los investigadores también hallaron los objetos sustraídos en distintos domicilios

Integrantes de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales detuvieron al presunto autor de un robo perpetrado en el barrio El Palomar, de la ciudad de Formosa, y recuperaron la totalidad de los bienes en menos de 12 horas.

Una vecina denunció que en la madrugada del miércoles último le sustrajeron varios electrodomésticos de su vivienda.

A pesar de las inclemencias climáticas, el personal policial desplegó un amplio trabajo investigativo en distintos sectores del barrio, lo que permitió establecer que los objetos sustraídos fueron comercializados en la zona.

En ese marco, se concretaron dos procedimientos: el primero tuvo lugar en inmediaciones de la avenida Ribereña y calle Cuarta, donde los policías secuestraron una heladera de dos puertas y el segundo se realizó en una vivienda ubicada sobre la Esteban Laureano Maradona y calle Segunda, donde se recuperaron un lavarropas y un secarropas centrífugo.

En ambos casos, los propietarios de los inmuebles comentaron haber adquirido los elementos de buena fe y los entregaron en forma voluntaria tras tomar conocimiento de su procedencia ilícita.

En la continuidad de la investigación, los efectivos identificaron al presunto autor, un joven de 25 años, domiciliado en el mismo conglomerado habitacional.

Luego, cerca del mediodía, el sujeto fue interceptado y detenido en la vía pública, sindicado como el responsable del hecho y de la comercialización de los bienes sustraídos.

El detenido y los objetos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial, donde todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

Tras las diligencias procesales, los electrodomésticos serán restituidos a su propietaria.