Detuvieron a un hombre y secuestraron varios bienes sustraídos

• La intervención se concretó en el marco de una causa por hurto

Integrantes de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno detuvieron a un hombre y recuperaron diversos objetos denunciados como sustraídos.

El procedimiento se llevó a cabo mientras los uniformados realizaban tareas de campo en inmediaciones de las calles Felipe Oliva y Puchini, de los barrios Vial y Virgen de Lourdes, de esta ciudad.

Durante esa actividad preventiva, una mujer alertó que vio a un sujeto que circulaba en la bicicleta que le sustrajeron días atrás.

Ante esta situación, los policías realizaron un rápido despliegue en la zona hasta interceptar al individuo y secuestrar el medio de movilidad.

Luego, en continuidad de las tareas investigativas en el sector, se logró recuperar otros elementos denunciados como sustraídos: un horno eléctrico, un par de guantes de boxeo y una prenda de vestir vinculada a una asociación deportiva.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado; mientras que los bienes recuperados fueron secuestrados en la causa por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial.