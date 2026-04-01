Clorinda: Desarticularon dos centros de distribución de estupefacientes

• Se secuestraron más de 150 dosis de cocina, dinero y otros elementos vinculados a la comercialización

Investigadores de la Dirección General de Drogas Peligrosas, Delegación Clorinda, detuvieron a un hombre y desarticularon dos centros de distribución de estupefacientes al menudeo en el barrio 25 de Mayo de la segunda ciudad.

El procedimiento se enmarca en una investigación en torno a la actividad ilícita de comercialización de estupefacientes en dos inmuebles.

A partir de tareas de inteligencia y recolección de pruebas, los efectivos reunieron elementos que fueron puestos a disposición de la jueza de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó los allanamientos.

Las medidas judiciales se concretaron en la tarde del martes último, con la colaboración del Grupo Operativo Motorizado (GOM), y permitieron secuestrar dinero en efectivo, elementos de almacenamiento y corte de sustancias, un teléfono celular y alrededor de 150 dosis de cocaína, listas para su comercialización.

El detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

COLONIA RANERO CUÉ

Un allanamiento terminó con un detenido por abigeato

• Secuestraron un arma de fuego y recuperaron caprinos

Efectivos de la Comisaría Estanislao del Campo detuvieron a un hombre y secuestraron nueve animales caprinos y un arma de fuego, en el marco de una causa por abigeato, tras un allanamiento en una zona rural.

El procedimiento se concretó en la mañana del miércoles último, en la Colonia Ranero Cué, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia.

Tras tareas investigativas, averiguaciones y relevamientos, los uniformados reunieron elementos de prueba suficientes que fueron analizados por la magistrada, quien ordenó allanar la casa de un hombre, con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Durante la requisa domiciliaria, los policías aprehendieron al imputado y secuestraron nueve animales caprinos denunciados como sustraídos.

También hallaron un arma de fuego, que el involucrado no pudo justificar como suyo por falta de documentación.

Por este último hallazgo, se inició una causa judicial paralela por infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



