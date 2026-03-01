Lo detuvieron por atacar con piedras a una patrulla policial y ocasionar daños a una casa

El segundo implicado se dio a la fuga, pero está identificado

Efectivos policiales de la Comisaría Seccional Quinta y Comando Radioeléctrico Policial Zona Ocho detuvieron a un joven de 20 años por arrojar escombros y dañar un móvil policial con otro sujeto, en el barrio 6 de Enero de esta ciudad.

El procedimiento se produjo el miércoles a las 22:50 horas, cuando los uniformados de la Zona 8 del Comando, realizaban recorridas preventivas en el móvil policial por calles internas de la jurisdicción.

En esas circunstancias, al llegar frente a la manzana 74 del barrio 6 de Enero, dos individuos comenzaron a lanzar escombros contra la camioneta Toyota Hilux de la Policía, lo que provocó la rotura del parabrisas y abolladuras en la puerta delantera del lado del acompañante.

Ante la agresión, los auxiliares de la justicia se retiraron del lugar a fin de resguardar la integridad física del personal y del vehículo oficial, por lo que solicitaron colaboración vía radial.

Tras el hecho, uno de los agresores ingresó a una vivienda del sector; mientras que el otro se dio a la fuga, pero fue identificado.

Durante la intervención, una vecina del lugar denunció que el mismo individuo que ingresó a su casa también causó daños en el portón de acceso a su vivienda, tras un inconveniente previo con su hijo.

En el lugar trabajaron integrantes de la dependencia jurisdiccional, con apoyo del personal de Policía Científica que realizó las pericias, además de supervisores y otras dependencias que colaboraron en el procedimiento.

Minutos después, personal policial detuvo al inadaptado, lo trasladó a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial, en tanto continúan las diligencias para aprehender al segundo implicado.



