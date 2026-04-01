La Municipalidad realizó un nuevo operativo de castración esta vez en el barrio San Isidro

La Municipalidad de Formosa llevó adelante este viernes una jornada de castración de animales de compañía en el barrio San Isidro, en el marco de las acciones sostenidas que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad para promover la tenencia responsable y el bienestar animal.

El operativo, organizado por la Secretaría de Acción Social a través de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, se realizó con una importante participación de vecinos y vecinas, quienes acercaron a sus animales para acceder a este servicio esencial, que se brinda con profesionales capacitados, bajo condiciones sanitarias adecuadas.

Durante la jornada, se realizaron 75 castraciones, 132 vacunaciones antirrábica y 160 desparasitaciones.

Además, se brindaron recomendaciones sobre cuidados postoperatorios, vacunación y prevención de enfermedades, reforzando así una mirada integral sobre la salud animal y su vínculo con la salud pública.

Este tipo de políticas adquiere relevancia en contextos urbanos, ya que la castración constituye una herramienta fundamental para evitar la reproducción no controlada, reducir la cantidad de animales en situación de calle y prevenir enfermedades zoonóticas. En ese sentido, organismos especializados coinciden en que los programas públicos, gratuitos y sostenidos en el tiempo son los más eficaces para lograr resultados duraderos.

La intervención en el barrio San Isidro se inscribe en una planificación territorial que la Municipalidad viene desarrollando de manera continua, acercando servicios a cada comunidad y fortaleciendo el vínculo directo con los vecinos.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con el cuidado de los animales de compañía y la construcción de una ciudad más saludable, ordenada y con mayor conciencia colectiva.



