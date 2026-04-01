El mercado frutihortícola se prepara para una nueva edición de la “Fruti feria Tu ciudad

El sábado 11, desde las 07:00 hasta las 13:00, se realizará una nueva edición de la “Fruti feria Tu Ciudad”, en el Mercado Frutihortícola del B° Parque Urbano, propuesta de la Municipalidad de la ciudad que acerca productores y comerciantes a vecinos y vecinas, poniendo a disposición productos locales a precios accesibles, ocasión que viene acompañada por otros rubros de emprendedores formoseños.

Este sábado 11 se llevará adelante una nueva edición de la tradicional “Fruti Feria de tu Ciudad”, una iniciativa que continúa consolidándose como un espacio clave para el acceso a productos de calidad a precios convenientes, y donde se podrán encontrar con una amplia oferta de productos frescos, precios accesibles y la incorporación de nuevos rubros para toda la familia.

Durante la jornada, los vecinos y vecinas podrán adquirir frutas y verduras frescas, directamente de los productores locales, garantizando calidad y buenos precios. A esta propuesta habitual, se sumará la incorporación de cerca de 20 rubros adicionales, entre los que se destacan productos gastronómicos, panificados, bijouterie, indumentaria y viveros, ampliando así la variedad de opciones disponibles.

Asimismo, se contará con un sector de pescadería de río, donde se ofrecerá una amplia variedad de pescados frescos con promociones y descuentos, además de la participación de feriantes del rubro cárnico, quienes dispondrán de distintos cortes a precios accesibles.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la economía local, acompañar a los emprendedores y facilitar el acceso a la canasta familiar a valores competitivos.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acercarse este sábado 11 de abril, de 7 a 13 horas, y aprovechar esta propuesta integral que combina calidad, variedad y precios cuidados.



