La Municipalidad invita a disfrutar de un fin de semana con actividades deportivas, recreativas y ferias para toda la familia

La Municipalidad de Formosa, propone una variada agenda de actividades para este fin de semana, con opciones al aire libre, propuestas saludables y espacios para el encuentro comunitario.

La agenda comenzará el sábado 11 de abril a las 16:30 horas con los tradicionales paseos en piraguas por el río Paraguay, que tendrán como punto de encuentro el Puerto de la ciudad, ofreciendo una alternativa recreativa en contacto con la naturaleza.

En el patio del palacio de Intendencia se llevará a cabo la Feria Emprendedora desde las 18 horas donde los y las vecinas encontrarán artesanía, gastronomía, plantas y un stand informativo de la Cámara de Emprendedores.

Ese mismo día, a partir de las 19:00 horas, se llevará adelante una nueva jornada de “Zumba en tu Ciudad” en el Mástil Municipal, una propuesta abierta y gratuita que convoca a vecinos y vecinas a disfrutar de la actividad física al ritmo de la música.

En tanto, el domingo 12 de abril, de 17:00 a 21:00 horas, se realizará una nueva edición de la Ecoferia del Río en el Paseo del Río (Av. Napoleón Uriburu). Este espacio reunirá a emprendedores locales y artesanos, quienes ofrecerán productos ecológicos y saludables, en un ambiente familiar que incluirá propuestas artísticas, música y una variada oferta gastronómica.

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas buscan generar espacios de encuentro, fomentar hábitos saludables y acompañar el desarrollo de emprendedores locales, consolidando políticas públicas orientadas al bienestar de la comunidad.



