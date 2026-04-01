El Foto Club Formosa convoca a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Foto Club Formosa (personería jurídica en trámite) convoca a sus asociados a participar de la próxima Asamblea General Ordinaria. El encuentro se llevará a cabo el día 13 de abril de 2026, a partir de las 20:00 horas, en las instalaciones de la Asociación Italiana de Formosa, ubicada en la calle 25 de Mayo 353, planta alta, de la ciudad capital.

Durante el desarrollo de la jornada, los presentes darán inicio a la sesión con la designación de un presidente y un secretario para la asamblea, seguido de la lectura y aprobación del acta anterior. Uno de los puntos centrales será el tratamiento de la Memoria, el Balance General, el inventario y el cuadro de recursos y gastos correspondientes al ejercicio económico 2024/25, el cual concluyó el pasado 6 de diciembre de 2025. Este bloque administrativo incluirá también la revisión del dictamen de auditoría y el informe del órgano de fiscalización.

En el plano institucional, la convocatoria prevé la renovación total de las autoridades de la Comisión Directiva ante el vencimiento de los mandatos vigentes. Se procederá a la elección de ocho miembros titulares y dos suplentes para cubrir los cargos de presidencia, vicepresidencia, tesorería y las distintas secretarías operativas de la entidad, todos ellos de carácter no remunerativo. Asimismo, se realizará la elección de un síndico por finalización de mandato.

Hacia el cierre de la orden del día, los asociados debatirán la fijación del nuevo valor de la cuota social con referencia a marzo de 2026 y se designará a dos socios para la firma final del acta. La convocatoria, suscripta por el presidente Jorge Alberto Capello y la secretaria Feliza Díaz, se rige por el artículo 42º del estatuto, el cual establece que, de no obtenerse quórum a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente una hora después con el diez por ciento de los socios en condiciones de votar.



