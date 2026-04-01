La Municipalidad informó que el 1 de mayo no habrá servicio de recolección de residuos

La Municipalidad de la ciudad de Formosa, a través de la Dirección de Gestión Ambiental informa que el 1 de Mayo, Dia Internacional del Trabajador, no se brindará el servicios de recolección de residuos domiciliarios.

Se informó que se dará un servicio reducido que contemplará exclusivamente la recolección de residuos en las principales avenidas de la ciudad y el vaciado cestos públicos “tachitos” ubicados en espacios públicos estratégicos, a fin de garantizar condiciones mínimas de higiene urbana.

En ese sentido, se solicita a la comunidad evitar sacar los residuos durante esa jornada, a fin de colaborar con el orden y la limpieza de la ciudad, y prevenir la formación de microbasurales.

Asimismo, se recuerda que el servicio se reanudará con normalidad el 2 de mayo, retomando los recorridos y horarios habituales en todos los barrios.

Desde el municipio se agradece la comprensión y el compromiso de los vecinos y vecinas, destacando especialmente en esta fecha el esfuerzo cotidiano de todos los trabajadores y trabajadoras que, con dedicación, contribuyen al funcionamiento de la ciudad y al bienestar común.



