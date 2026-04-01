Insfrán: “En Formosa hay un Gobierno que cree y trabaja siempre por la justicia social”

En la previa del festejo por el Día Internacional de los Trabajadores que se evoca este 1° de mayo, el primer mandatario provincial, junto al Vicegobernador y otros funcionarios del Gobierno de Formosa participó de un agasajo en la sede del Sindicato Vial.

Este viernes 1° de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, como una jornada de lucha y reivindicación de los derechos laborales.

En ese marco, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, acompañado por el vicegobernador Eber Solís y funcionarios del Gobierno provincial, compartió este jueves 30 un ameno almuerzo con autoridades y personal de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), en la sede del Sindicato Vial.

Allí, el titular del Poder Ejecutivo Provincial realizó la entrega de motocicletas para el Distrito Extremo Oeste y el Distrito Noroeste, así como un cuatriciclo para el Distrito Oeste. Del mismo modo, otorgó indumentaria para operarios y administrativos, al igual que elementos necesarios para las tareas fundamentales que realiza este organismo a lo largo y ancho del territorio.

“El mundo está muy convulsionado y el contexto nacional no ayuda para nada”, manifestó el gobernador Insfrán al hacer uso de la palabra. Como ejemplo, lamentó que “hoy vemos cómo las obras sociales están en un muy mal momento económico, casi fundidas, fundamentalmente nacionales como el PAMI, y sus afiliados están recurriendo al sistema de salud pública de la provincia”.

En ese sentido, dejó en claro que desde la provincia “nosotros no les vamos a dar la espalda; se les va a brindar el servicio a todos porque en Formosa hay un Gobierno que cree y trabaja siempre por la justicia social”.

“Los recursos que disponemos se van a seguir distribuyendo para el beneficio del pueblo. No vamos a dejar a nadie en un costado”, reafirmó.

Reconocimiento

Por su parte, en diálogo con AGENFOR, el administrador general de la DPV, el ingeniero Javier Caffa, subrayó que la fecha “es muy importante”, ya que “el trabajo significa mucho en nuestras vidas”.

Además, puso en valor “este reconocimiento, este apoyo y este compromiso” desde la gestión del gobernador Insfrán “hacia todos los trabajadores”, recibiendo en esta oportunidad las motocicletas, el cuatriciclo, indumentarias e insumos.

“Es un honor contar con la presencia del Gobernador y de toda su comitiva”, ponderó el funcionario, recordando que “ya es la tercera vez que nos acompañan en esta fecha tan especial para los trabajadores”.

Y destacó que “sabemos que el Gobernador siempre valora el esfuerzo y el trabajo de Vialidad Provincial, así que tenemos su apoyo y respaldo. Contar con su presencia en este día tan importante es insuperable”.

A su turno, Carlos Salinas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, expresó al conversar con esta Agencia que “es un orgullo que nuevamente nuestro Gobernador nos pueda acompañar en este almuerzo. Los compañeros se sienten muy reconfortados, acompañados y brindan todo para apoyar a este Gobierno provincial, que realmente apuesta a esta institución y cree en los trabajadores viales de la provincia”.

Agradecimiento

“Esta entrega de uniformes es de gran ayuda porque es algo que necesitamos, ya que estamos en constante trabajo con tierra, grasa y ese tipo de cosas, de manera que es muy necesario para los trabajadores de mantenimiento”, significó Matías López, trabajador del área de equipos de mantenimiento de la DPV, agradeciendo al gobernador Insfrán por este gesto, así como por el agasajo en la previa del Día de los Trabajadores.

Comentó que el día a día del personal de Vialidad “es sacrificado”, por cuanto “hacemos muchos viajes con máquinas pesadas, además de arreglos de camionetas y vehículos”.

“Estamos muy agradecidas por tener trabajo y que reconozcan el esfuerzo que hacemos”, destacaron Micaela Romero, empleada administrativa de la DPV, y Andrea Gaona, quien se desempeña en la Tesorería del organismo.

Valoraron también “este almuerzo que se hace todos los años y que asista el Gobernador, lo cual para nosotros es muy importante. Y se suma también la entrega de indumentarias y otros elementos”.

Finalmente, Pascual González, quien tiene a su cargo el Distrito Noroeste, con sede en General Belgrano, donde “tenemos un plantel de 43 compañeros”, hizo notar que “celebrar el Día de los Trabajadores es importante y más con la presencia de nuestro Gobernador, que siempre nos sorprende al venir a compartir con nosotros. Muy agradecidos”, finalizó.







