La COPROSA desarrolló su primera reunión del año con el eje en la defensa del estatus sanitario

El ministro de la Producción, Lucas Rodríguez, encabezó el encuentro donde se analizó el contexto internacional de la fiebre aftosa y se ratificó el sistema de vacunación conjunta entre el Estado y los productores frente a las medidas de liberación del SENASA.

En la tarde de este jueves 16, se desarrolló la primera reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), en el salón multiuso del FONFIPRO.

El encuentro contó con la participación de representantes del Ministerio de la Producción y Ambiente; del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo, a través de la Policía y el Registro Civil; del Instituto PAIPPA; CEDEVA, CIT; SENASA; INTA; entes sanitarios; Consejo Profesional de Médicos Veterinarios; Colegio de Ingenieros Zootecnistas; sociedades rurales y organizaciones de productores.

El ministro de la Producción, Lucas Rodríguez, quien encabezó la reunión, explicó que “la COPROSA es un organismo instituido por ley provincial que congrega a actores fundamentales del sector agropecuario” y puso de relieve la importancia de “la articulación público-privada para preservar la sanidad animal”.

Puntualizó que “en esta oportunidad se trataron temas relacionados a las resoluciones nacionales hechas por el SENASA que liberalizan el ejercicio de la vacunación contra aftosa, particularmente por parte de veterinarios privados”.

En ese sentido, aclaró que en Formosa, cualquier profesional veterinario que desee ejercer la vacunación deberá alinearse estrictamente a los protocolos y planes sanitarios de los entes y fundaciones, los cuales son validados por la COPROSA.

Y precisó que “con esto buscamos que no tengan una estrategia individual de vacunación, sino que ejerzan su profesión contemplando cuáles son las estrategias generales que se toman en la provincia”.

Asimismo, advirtió sobre la delicada situación internacional, mencionando brotes recientes de fiebre aftosa en países como Turquía, China y Grecia, que “son cepas que no tienen circulación en Sudamérica, pero, como aprendimos con la pandemia del COVID-19, pueden expandirse rápidamente y afectar gravemente la economía productiva”, señaló el funcionario.

Rodríguez también marcó la diferencia del “estatus sanitario” de los países vecinos, asegurando que “mientras Brasil avanza hacia un estatus de país libre sin vacunación y Paraguay mantiene un fuerte debate interno entre el sector productivo y organismos nacionales, Formosa, por su condición de zona de frontera, ratifica la necesidad de continuar elaborando las estrategias sanitarias que sigan permitiendo tener este estatus libre de aftosa aquí”.

Respecto a la operatividad en el territorio, el Ministro informó que la primera campaña de vacunación de 2026 ya se encuentra en marcha, destacando que “hasta mayo-junio se vacunan todas las categorías de animales, iniciada la campaña en marzo”.

En tanto que, “a partir de julio comenzará la segunda campaña, destinada exclusivamente a categorías menores de terneros y terneras”, indicó.

Finalmente, Rodríguez dejó claro que “la cobertura vacunal en Formosa, de la hacienda bovina, está garantizada mediante este sistema que ha demostrado que ha erradicado la fiebre aftosa”.

Y recordó las controversias del año 2001, cuando decisiones nacionales “estigmatizaron” a la provincia ubicándola en una zona de contención.

“Hoy Formosa tiene una sanidad controlada y una calidad de hacienda de excelencia. No permitiremos que se pierda este estatus, fundamentado en el acuerdo sólido entre el sector público y el privado”, concluyó.



