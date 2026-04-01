El Hospital de El Chorro llevó atención integral y gratuita a familias de la comunidad Km 2

En un nuevo despliegue sanitario, se brindaron controles médicos, atención odontológica y entrega de medicamentos, fortaleciendo así el acceso equitativo a la salud de las poblaciones originarias.

En el marco de las políticas sanitarias implementadas por el Gobierno de Formosa, el Hospital de El Chorro continúa acercando servicios esenciales a las comunidades originarias de su área programática.

Esta semana, el equipo de salud llevó adelante una nueva jornada integral en la comunidad Wichí Km 2, donde numerosas familias accedieron a prestaciones gratuitas.

El accionar tuvo lugar en la Iglesia Evangélica “Asamblea de Dios Betesda”, donde se brindaron atenciones médicas y odontológicas, controles de enfermería, y consejería en salud para personas de todas las edades.

Al respecto, el director del hospital, el doctor Ariel Azcona, explicó que esta actividad forma parte de un trabajo planificado y sostenido. “Se realizaron controles periódicos en todas las comunidades que se encuentran en la órbita sanitaria”, aseguró.

Precisó en tal sentido, que desde el nacimiento “se efectúa un seguimiento integral del niño sano que incluye mediciones antropométricas, de signos vitales y una completa evaluación nutricional”.

Asimismo, indicó que durante la jornada se atendieron casos vinculados a patologías estacionales que habitualmente se presentan en la infancia. Para ello, se hicieron controles específicos y, en los casos necesarios, se otorgaron turnos para ampliar la atención en el hospital.

Azcona destacó que en el nosocomio “se resuelven todos los problemas de salud que están a nuestro alcance, tanto en niños como en adultos. Esto posibilita evitar el traslado de los pacientes, el desarraigo y el alejamiento de su entorno familiar”, apuntó.

Y añadió, que solo en los casos que requieren mayor complejidad de atención, se realizan derivaciones. En primera instancia, al hospital de Ingeniero Juárez “que es el hospital distrital y si es necesario, hacia los hospitales de la Capital”, detalló en cuanto al funcionamiento y coordinación de los efectores de la red de salud provincial.

Por otra parte, en la jornada, se llevó a cabo también la atención de personas adultas que incluyó el monitoreo exhaustivo de los pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial y otras.

“Se realizaron controles de glucemia y presión arterial, y se entregaron los medicamentos correspondientes para cada tratamiento”, precisó el profesional.

Además, se dispusieron controles odontológicos para todas las edades y se promovieron hábitos de higiene bucal mediante la enseñanza de las técnicas para un cepillado dental correcto y efectivo.











