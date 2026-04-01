El Gobernador tomó la promesa de lealtad a la Bandera de Formosa a estudiantes de cuarto grado

La ceremonia se enmarcó en el 147° aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa.

Este miércoles 8 de abril, el gobernador Gildo Insfrán encabezó la toma de promesa de lealtad a la Bandera de Formosa en el Estadio Cincuentenario de la ciudad capital a estudiantes primarios de cuarto grado.

Asistieron junto al primer mandatario, el vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Claudia María Fernández ; el intendente Jorge Jofré; ministros y secretarios del Poder Ejecutivo Provincial; legisladores nacionales y provinciales; representantes de fuerzas armadas, policiales y de seguridad; comunidad educativa; entre otras autoridades.

Al inicio se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino a los sones de la Banda de Música Militar del Regimiento de Infantería Monte 29; y luego, se hizo lo propio con el Himno Marcha a Formosa interpretado por la Banda de Música de la Policía provincial.

Acto seguido, el estudiante Juan Ignacio Fernández de 5° grado de la Escuela Provincial de Educación Primaria N°398 “Padre Benito Alejandro López” interpretó la poesía “Formosa, tierra que abraza” autoría de los alumnos de dicha institución escolar.

Promesa

Posteriormente, el gobernador Insfrán se dirigió a los estudiantes y esbozó: “Alumnos, esta bandera simboliza el ser provincial en su paño, como el crisol se funden nuestros orígenes, nuestra historia, las luchas del presente y la esperanza del porvenir, al calor de la unión, la hermandad, el espíritu solidario, la humildad, el trabajo fecundo y la fe en Dios”.

“Estos rasgos prominentes del formoseño hacen una identidad cultural única e irrepetible, con la cual, desde este costado norte de la Patria, nos proyectamos a la Nación y desde allí enfrentamos los desafíos de la integración”, agregó.

Asimismo, aseguró que “esta visión de nuestra enseña, impregna al 8 de abril de un significado que excede el recuerdo del momento fundacional”, marcando que el camino es “construir la Formosa soñada por todos, y a la que no estamos dispuestos a renunciar”.

De ese modo, el gobernador Insfrán, continuó con la toma de lealtad y expresó: “Alumnos, prometéis mantener siempre vivos en vuestros corazones el compromiso de estudiar, trabajar y poner el mejor esfuerzo para alcanzar la paz, la prosperidad y la felicidad de todos los formoseños”.

Y, con fervor y alegría, los niños y niñas de 4° grado exclamaron: “¡Sí, prometo!”.

De esta manera, culminó el acto en donde estos estudiantes de Nivel Primario se comprometieron a ser leales a la enseña provincial.







