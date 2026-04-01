Jofré saludó a trabajadores y trabajadoras con un mensaje de unidad, dignidad y esperanza

En el marco del Día del Trabajador, el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, hizo llegar un mensaje de reconocimiento y afecto a todos los trabajadores formoseños, con una mención especial a quienes integran la familia municipal y sostienen diariamente los servicios, las obras y el funcionamiento de la ciudad.

En su mensaje, Jofré reivindicó el valor profundo del trabajo como parte esencial de la dignidad humana y señaló que, desde una mirada humanista, “el trabajo es un derecho personalísimo que hace a la propia dignidad humana”, por lo que debe ser promovido y protegido por el Estado y por la sociedad.

El jefe comunal remarcó que el trabajo no solo permite satisfacer necesidades materiales, sino que también fortalece la autoestima, la autonomía personal y la integración de cada persona en una comunidad organizada, solidaria y con sentido de desarrollo colectivo.

En ese sentido, expresó que el trabajo “iguala, dignifica y representa el ordenamiento de una sociedad más justa, más solidaria y con paz”, poniendo de relieve una concepción donde la actividad laboral no se reduce únicamente al ingreso económico, sino que constituye una base moral, social y comunitaria.

Jofré también hizo referencia al difícil contexto que atraviesan numerosos trabajadores y trabajadoras del país, al advertir sobre políticas nacionales que, según señaló, deterioran y destruyen fuentes laborales, dejando a muchas familias argentinas en situación de incertidumbre y desocupación.

Frente a ese escenario, el intendente llamó a sostener la unidad y la esperanza, con una convocatoria clara a no claudicar ante lo que definió como una cultura de deshumanización, precarización de la vida y predominio del capital especulativo sobre el interés humano.

“A pesar de este contexto por el que atraviesa el país, me permito convocarlos a mantenernos unidos”, afirmó Jofré, al tiempo que pidió “no resignar la esperanza de reconstruir la Patria que soñamos y amamos”.

El mensaje tuvo un tono especialmente cercano hacia los trabajadores municipales, a quienes el intendente agradeció por el esfuerzo cotidiano que realizan en cada área, en cada barrio y en cada tarea vinculada al crecimiento y desarrollo de la ciudad.

“Vaya para todos los trabajadores y trabajadoras de Formosa un fraternal abrazo en este Día del Trabajador, y en especial para los municipales, que día tras día suman su esfuerzo para el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad”, expresó.

Finalmente, Jofré reiteró su reconocimiento, aprecio y compromiso con quienes trabajan, pero también con aquellos que, por las circunstancias actuales, se encuentran desocupados, subrayando que la condición de trabajador no se pierde por la falta circunstancial de empleo, porque sigue formando parte de una identidad, una historia de esfuerzo y una esperanza colectiva.



