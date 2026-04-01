En la Semana de la Vacunación en las Américas, destacan la importancia de la vacuna contra el VSR en embarazadas

Destinada a la protección de los recién nacidos frente a enfermedades respiratorias durante los primeros meses de vida.

En el contexto de la Semana de la Vacunación en las Américas, que se lleva adelante del 25 de abril al 2 de mayo, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, reiteró la relevancia de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) destinada a personas gestantes, una herramienta clave para proteger a los bebés desde el primer día de vida.

Esta estrategia de inmunización está vigente en toda la provincia hasta el 21 de agosto del 2026. Está dirigida a embarazadas que se encuentran entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias agudas bajas (IRAB), como la bronquiolitis y la neumonía, que pueden presentar cuadros graves en los primeros meses de vida.

Durante el primer semestre de vida el Virus Sincicial Respiratorio constituye la principal causa de bronquiolitis graves y neumonías en los lactantes. Además, está asociado a un mayor riesgo de sibilancia recurrente y asma.

Al respecto, el jefe del Departamento de Inmunizaciones, licenciado Julio Arroyo, explicó: “La dosis aplicada durante el embarazo le permite a la mamá transferir a su bebé los anticuerpos a través de la placenta, brindándole así protección durante los primeros seis meses de vida”.

Asimismo, subrayó que esta política sanitaria se implementa de manera anticipada al período de mayor circulación de los virus respiratorios, que coincide con los meses más fríos del año. “Esto permite reforzar la protección, principalmente, antes del invierno, cuando aumentan los casos de infecciones causados por estos virus”, indicó.

Hizo notar, que la vacuna es gratuita, no requiere orden médica ni turno previo, y se encuentra disponible en todos los hospitales y centros de salud ubicados en distintos puntos del territorio, tanto en la Capital como en el interior.

Aseguró entonces, que “para recibir la dosis, las embarazadas sólo necesitan acercarse con su DNI y, en caso que lo tengan, pueden llevar también su carnet de vacunación, aunque no es un impedimento para vacunarse”.

Además, recordó que pueden concurrir a recibir la vacuna al Vacunatorio de la Familia, que se encuentra en el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, sobre la calle Padre Patiño 1.255.

Finalmente, el funcionario instó a las futuras madres a aprovechar esta oportunidad, destacando que la vacunación “no solo protege a la persona gestante, sino que constituye una herramienta primordial para resguardar la salud de los recién nacidos desde el inicio de la vida”.

De esta manera, en el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas, el Gobierno provincial refuerza el compromiso con la prevención y el acceso equitativo a las vacunas, pilares fundamentales para el cuidado integral de la salud de la población.



