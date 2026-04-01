Rechazan afirmaciones de Bigatti e informan nuevas subas en combustibles

Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, la nafta aumento un 400% en los surtidores, convirtiéndose la Argentina entre los países que más incrementó el precio de los carburantes, solo superada por Perú, Guatemala y Panamá, en el marco del conflicto en Medio Oriente-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, rechazo las afirmaciones del empresario Ángel Luis Bigatti, en cuanto a que no se puede hablar de variaciones en el precio de los combustibles. Los incrementos existieron e impactan en el bolsillo de la gente, como también es cierto que las variaciones han sido dispares. Pero, aún más grave, es que, en el día de la fecha, mediante el Decreto 30/ 2026, el Gobierno Nacional, autorizó otro incremento al impuesto sobre Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono a partir del 1 de mayo, con lo cual, los combustibles subirán $ 11 por litro para el caso de las naftas y $ 9 para el litro del gasoil. Para las naftas sin plomo y nafta virgen, el costo trepa a $ 10,398 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y 0,637 en el impuesto al dióxido de carbono. En cuanto al gasoil en todo el país el tributo sube $ 9,269 en el impuesto a los combustibles líquidos, y $ 5,019 para algunas regiones o provincias, donde no se encuentra Formosa. Gialluca, agregó que “nadie puede negar, ni desconocer que este tipo de aumentos que llega a los surtidores se trasladan luego a los costos de transporte de toda la cadena de producción”. Ahora, todo esto sin mencionar que el Presidente Javier Milei, prometió no subir impuestos, sin embargo, en este caso y otros, lo está haciendo y también “se está dejando para más adelante otros incrementos de impuestos para evitar el impacto en el próximo índice inflacionario, que se viene acelerando y donde este desdoblamiento del incremento de impuestos a los combustibles, terminará inexorablemente impactando en la disminuida capacidad adquisitiva de los consumidores”.



