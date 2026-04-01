El intendente de Laguna Yema ratificó su apoyo a la gestión del gobernador Insfrán

Como intendente de Laguna Yema, Nilton Werning reafirmó su profunda convicción de “acompañamiento incondicional a nuestro querido gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, y a nuestro vicegobernador, Eber Wilson Solís”.

“Reconozco en nuestro Gobernador al único e indiscutido conductor del proyecto político que, inspirado en las banderas históricas del peronismo —la justicia social, la independencia económica y la soberanía política— ha transformado la realidad de nuestra provincia mediante el Modelo Formoseño, llevando dignidad, inclusión y oportunidades a cada rincón del territorio formoseño”, afirmó contundente.

Del mismo modo, sostuvo que “con la convicción de que ‘mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar’; por consiguiente, remarcó que “esta gestión municipal renueva su compromiso de trabajar incansablemente junto a nuestros vecinos, compañeros y compañeras, consolidando un proyecto político basado en los pilares irrenunciables de la justicia social, la equidad territorial, la independencia económica y la soberanía política, banderas históricas del peronismo que hoy se materializan en cada obra y en cada política pública que dignifica la vida de los formoseños”.

El Modelo Formoseño, inspirado en la doctrina justicialista, se expresa en la armonía y la paz social que caracterizan a nuestra provincia, en la inclusión de todos los sectores de la comunidad y en la presencia activa del Estado como garante del bienestar general.

Como enseñara el General Juan Domingo Perón, “donde hay una necesidad, nace un derecho”, y es precisamente bajo esa premisa que el Gobierno provincial ha llevado desarrollo, igualdad de oportunidades y dignidad a cada rincón del territorio, subrayó el jefe comunal.

En un contexto nacional complejo, “donde las decisiones del Gobierno central afectan a las provincias y especialmente a la nuestra mediante recortes y restricciones de recursos”, expresó que “desde la Municipalidad de Laguna Yema se ratifica con firmeza la lealtad y el compromiso con la conducción política de nuestro gobernador y vice gobernador”.

Así también “frente a estas adversidades, redoblamos los esfuerzos para fortalecer la unidad del pueblo, la organización comunitaria y la solidaridad, valores esenciales que sostienen al movimiento justicialista”. “Porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza -agregó Werning-, y porque primero la Patria, después el Movimiento y finalmente los hombres, reafirmamos nuestra lealtad inquebrantable al proyecto político que conduce el gobernador Insfrán, reconocido como el líder indiscutido del peronismo en la República Argentina”.

Por tanto, bajo su conducción, el Modelo Formoseño “se consolida como ejemplo de gestión, justicia social y desarrollo con equidad, guiando el camino hacia una Argentina más federal, inclusiva y solidaria”, concluyó.



