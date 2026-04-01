Capacitación sobre identificación del recién nacido en el Hospital de la Madre y el Niño





Durante la jornada se ampliaron y actualizaron los conocimientos del personal de salud para seguir optimizando el Servicio de Identificación del Recién Naciodo (RN) y la protección del binomio madre–hijo. Además, se realizó la supervisión del trabajo que realizan diariamente y se afianzó el manejo de la carga de datos en la plataforma SIP PLUS.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), el lunes 6 de abril, llevó adelante una jornada de capacitación y supervisión en el Hospital de la Madre y el Niño, centrada en la correcta identificación del recién nacido y el fortalecimiento de los procesos de atención materno-infantil.

La actividad fue desarrollada por el equipo técnico de la Dirección de Maternidad e Infancia y tuvo como objetivo continuar mejorando la calidad de atención brindada a las madres y a los recién nacidos, mediante la incorporación de herramientas y prácticas seguras en el ámbito hospitalario.

Al respecto, la responsable de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, la licenciada Mónica Guillermo, explicó que la jornada contó con dos instancias. Por un lado, “se capacitó al personal administrativo en cuanto al correcto registro y carga de datos en la plataforma SIP PLUS”.

Cabe mencionarse, que el Sistema de Información Perinatal (SIP), desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es un estándar internacional reconocido para el registro clínico y la gestión integral de la atención en salud materna y neonatal. Es una herramienta clave para reforzar la calidad del cuidado durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como para garantizar el seguimiento seguro y completo del recién nacido.

Por otra parte, en el Servicio de Identificación del Recién Nacido del hospital, se llevaron adelante tareas de supervisión y capacitación orientadas a reforzar prácticas que aseguren la adecuada identificación del Recién Nacido (RN) y la protección del binomio madre–hijo.

Guillermo, subrayó que estas acciones tienen como finalidad optimizar la calidad de los servicios, garantizar la seguridad en los procesos de identificación y promover el cumplimiento de la normativa vigente en relación a esta temática.

Asimismo, remarcó que eso forma parte del acompañamiento técnico permanente que la Dirección de Maternidad e Infancia desarrolla en los distintos efectores de salud de toda la provincia, tanto en la Capital como en el interior.

Finalmente, indicó que desde principios de 2026 este tipo de capacitaciones ya fueron realizadas en seis hospitales distritales del interior provincial, en las localidades de Clorinda, Laguna Blanca, Pirané, Ibarreta, Ingeniero Juárez y Las Lomitas. “Luego vamos a continuar en el Distrito Sanitario V, en el Hospital de El Colorado”, adelantó.

Para cerrar, precis que en la Capital “lo hicimos ahora, en el Hospital de la Madre y el Niño, y próximamente se replicará en el Hospital Distrital N°8 “Eva Perón”, ubicado en la Jurisdicción Cinco de esta ciudad.



