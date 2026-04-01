Ingeniero Juárez: Iniciaron las capacitaciones del programa Champal para fortalecer la artesanía regional
El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, informó que recientemente dieron inicio las charlas de capacitación destinadas al fortalecimiento productivo, comercial y comunicacional de las producciones artesanales del oeste formoseño, en el marco del programa CHAMPAL.
La actividad se desarrolla durante el Mes de los Pueblos Originarios y tiene como objetivo poner en valor la identidad cultural de la región, promoviendo herramientas concretas para potenciar el trabajo de artesanos y artesanas.
El proyecto es impulsado por la Dirección de Industria, Minería e Hidrocarburos del Gobierno de la Provincia de Formosa, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y cuenta con el acompañamiento y el apoyo logístico local de la Municipalidad de Ingeniero Juárez.
En ese sentido, el jefe comunal destacó que el Municipio aporta los espacios y todo lo necesario para el desarrollo de estas capacitaciones, reafirmando el compromiso de una gestión que trabaja para que las oportunidades lleguen a cada vecino.
Asimismo, remarcó la importancia del trabajo articulado con el Gobierno Provincial, subrayando que “el desarrollo viene de la mano de nuestras raíces, de nuestra cultura y del fortalecimiento de nuestras comunidades”.