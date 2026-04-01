Formosa continúa desarrollando el Programa de Evaluación de Aprendizajes 2026

El operativo se realizará con la modalidad digital a través un software diseñado por profesionales formoseños del Instituto Politécnico Formosa.

En continuidad con el cronograma establecido, el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) de la provincia a través de la Dirección de Planeamiento Educativo, dio inicio el martes 7 de abril a la segunda etapa del Operativo 2026 del Programa de Evaluación de Aprendizajes en Formosa (PEAF); esta vez en la ciudad de Formosa, cuya primera etapa se inició en el interior provincial el pasado 16 de marzo.

También en las escuelas de la ciudad capital participan estudiantes de 1° y 2° año, de instituciones educativas del nivel secundario, tanto de gestión estatal como privada.

Esta instancia representa un paso clave en la consolidación del PEAF, al ampliar el alcance territorial del dispositivo y permitir una mirada integral sobre los aprendizajes en contextos urbanos, en articulación con lo ya relevado en el interior provincial, en contextos semi urbanos y rurales.

El operativo se desarrollará con la modalidad digital dado que el instrumento de recolección de datos es un software diseñado por profesionales formoseños del Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”.

Cabe señalar que el trabajo multidisciplinar pedagógico e informático que se lleva adelante tiene la coordinación de la Jefatura de Gabinete de Ministros ya que la articulación se constituye en una de las mayores fortalezas de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial.

Desde el la Dirección de Planeamiento Educativo destacaron que esta etapa permitirá profundizar el análisis de datos en tiempo real, la generación de información diagnóstica que se pone a disposición del nivel secundario común y técnico, favoreciendo la toma de decisiones pedagógicas situadas y el acompañamiento efectivo a las trayectorias escolares de los estudiantes.

Asimismo, se remarcó que la implementación sostenida de este tipo de dispositivos reafirma los lineamientos del Modelo Formoseño, orientados a garantizar una educación inclusiva, con igualdad de oportunidades y centrada en el desarrollo de capacidades fundamentales.

En este sentido, el desafío no sólo radica en evaluar, sino en transformar la información obtenida en acciones concretas que impacten en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en todas las escuelas de la provincia.







