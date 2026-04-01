Con gran participación, inició el curso de Inteligencia Artificial aplicada a las Pymes y emprendedores

Con más de 230 inscriptos, dio inicio este jueves el curso de capacitación sobre “Inteligencia Artificial aplicada a las Pymes y emprendedores”, organizada desde el Gobierno de la Provincia, en articulación con la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), orientada a fortalecer las capacidades del sector productivo local.

La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para incorporar la inteligencia artificial en los procesos de negocio, optimizando la productividad, la toma de decisiones y la generación de contenidos.

Al respecto, el gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Guillermo Arévalo destacó la importancia de esta capacitación al señalar que “la inteligencia artificial ya no es una tendencia futura, sino una herramienta concreta que hoy puede marcar una diferencia en la competitividad de nuestras PyMEs. Desde la Agencia buscamos acercar estos conocimientos de manera accesible y aplicada a la realidad local”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza remarcó que “este tipo de propuestas forman parte de una política pública que apuesta a la innovación y al desarrollo tecnológico, generando más oportunidades para emprendedores, comerciantes y pequeñas y medianas empresas”.

Asimismo, el licenciado y disertante Facundo Barberis del Cluster de Innovación Tecnológica señalo que “adaptarse a la IA ya no es una opción, sino una necesidad para crecer en un entorno cada vez más dinámico y digital”.

La propuesta continuará este viernes 10, con el desarrollo de la segunda jornada, donde los participantes podrán profundizar en el uso de herramientas prácticas de inteligencia artificial aplicadas a sus proyectos y generar nuevas oportunidades de crecimiento.



